Не смог устоять: рабочий украл у хозяйки квартиры золотые украшения

Не смог устоять: рабочий украл у хозяйки квартиры золотые украшения

В милицию обратилась 61-летняя тираспольчанка. Из принадлежащей ей квартиры пропали золотые украшения: кольца, кулон с цепочкой, несколько пар серёжек.

Женщина пояснила, что в квартире идёт ремонт, и в тот период жильё пустовало. Ремонт осуществлял работник, который оставался один в помещении. Подозрение заявительницы пало на него, так как мужчина пропал.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого, пишет mvdpmr.org. Им оказался 26-летний тираспольчанин. Как выяснилось, он воспользовался отсутствием хозяйки и опустошил шкатулку с ценностями. Краденое успел обменять на деньги, сдав украшения в ломбард.

Подозреваемый задержан, ведётся разбирательство.

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