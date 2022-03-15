Не смог смириться с разводом: мужчина получил срок за покушение на жизнь бывшей супруги

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27-летний житель Терновки признан виновным в покушении на убийство.

В марте 2020 года семейная пара подала на развод. Инициатором расторжения брака была жена. За время совместного проживания она неоднократно попадала под горячую руку нетрезвого мужа. После очередной семейной ссоры вместе с ребёнком ушла от него к своим родителям. Глава семьи не готов был с этим примириться и любыми способами пытался вернуть супругу.

В один из дней, находясь в состоянии опьянения, мужчина попытался убить свою супругу. Сначала разбил о её голову табурет, а затем нанёс потерпевшей ножом около шести ударов в область шеи.

Истекающая кровью девушка успела скрыться в родительском доме. Своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить ей жизнь.

Суд приговорил экс-супруга к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы, пишет novostipmr.com. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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