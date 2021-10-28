Не смог пройти мимо чужого велосипеда: сельчанин попался на краже

Не смог пройти мимо чужого велосипеда: сельчанин попался на краже

На сельском кладбище в Парканах местный житель убирался у могил родственников. Свой велосипед мужчина оставил без присмотра. Он и стал соблазном для хищения.

Мимо проходил 66-летний мужчина. Увидев чужой транспорт, решил продолжить путь на нём, однако далеко не уехал. Очевидцы сообщили хозяину, что его велосипед украли. Мужчина, пишет mvdpmr.org, успел вызвать милицию.

Велосипед передали законному владельцу, ведётся разбирательство.

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