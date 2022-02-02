Не родись в Молдове

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О том, как нашу страну лишают будущего

На минувшей неделе администрация Фалештской районной больницы сообщила о закрытии у них родильного отделения. В дальнейшем беременные женщины этого района должны будут ездить рожать в Бельцы. Закрываются родильные отделения также в Бричанах, Глодянах, Дондюшанах и в Окнице.

Легче закрыть

Данная новость спровоцировала самый настоящий скандал в обществе. Всю вину за принятые решения недовольные граждане и ряд специалистов возложили на министра здравоохранения Аллу Немеренко и действующую власть.

С резкой критикой в адрес главы Минздрава выступил врач-неонатолог Михай Стратулат. На своей странице в соцсети он написал, что демографическая ситуация в стране и нехватка врачей-неонатологов и акушеров-гинекологов заставляет власти принимать одну из двух мер в отношении родильных отделений: либо закрывать, либо находить решение для их сохранения.

«Для некомпетентного руководителя лучшее решение, не требующее больших усилий и интеллектуальных способностей, – это закрыть родильные дома и винить во всём что и кого угодно – нет врачей, нет родов. Прошу прощения, но с таким развитием событий через 1–2 года во всей Молдове не будет ни врачей, ни родов. И что нам делать, закрыть всё? Последний выключит свет?» – вопрошает М. Стратулат. По его мнению, следовало бы найти временное решение, пока не будет снята основная проблема.

По иронии судьбы мужчины, которых в процессе принятия решений задействовано больше, роддома открывали, ремонтировали и содержали, а так называемые женщины Санду, Гаврилицы, Немеренки и вся их веришорская свора оставляют Молдову без будущего!

Так сказала ВОЗ

В свою очередь министр здравоохранения Алла Немеренко ответила, что в компетенцию Минздрава не входит закрытие родильных отделений. По её словам, у каждой районной больницы есть свой учредитель – районный совет, который и вносит любые изменения в структуру медицинского учреждения.

«Министерство не имеет к этому отношения и не может закрывать или создавать новые отделения (кроме республиканских больниц, где является учредителем)… Ни один министр здравоохранения, какое бы правительство он ни представлял, не имеет никакого отношения к прекращению деятельности этих родильных домов. Районные больницы отказались от роддомов сами, не по принужденно, в силу конкретных обстоятельств и с согласия учредителя. Здесь нет причин спекулировать. ВОЗ ясно указывает, что родильные дома с рождаемостью менее 300 в год становятся опасными и для матери, и для ребёнка, так как медперсонал, приходящий на роды раз в три дня или раз в неделю, теряет квалификацию», – написала на своей странице в Фейсбуке Алла Немеренко.

Михай Стратулат же ответил министру, что в любом случае, даже если решение о закрытии родильного отделения принял районный совет, это безответственно. Что же касается количества родов в год в каждом районе, то оппонент главы Минздрава сверился со статистическими данными и выяснил, что в 2018 – 2020 годах ни в одном из закрытых пяти роддомов не рождалось меньше 300 младенцев ежегодно. За 2021-й, год пандемии, данных пока нет.

«Рекомендации ВОЗ, конечно, следует брать в расчёт, но иногда их нужно адаптировать к реальной ситуации в стране. Я продолжаю считать, что обязанность Министерства здравоохранения состоит в том, чтобы найти решение и остановить закрытие родильных домов в стране, а если это неизбежно, запустить жизнеспособную стратегию регионализации», – считает врач-неонатолог М. Стратулат.

Город пожилых

Депутат фракции Блока коммунистов и социалистов в парламенте Елена Боднаренко отрицательно отреагировала на сообщение о закрытии родильного отделения в пяти больницах, в частности в Фалештской: «Каждый год в Молдове рождается на 1,5–2 тыс. детей меньше, чем в предыдущий. Вернее, рождалось. Теперь будет ещё меньше. «Жёлтая» власть закрыла пять родильных отделений. И если в Фалештах в 2021 году на свет появилось 260 детей – в 2022-м не появится ни одного. Очень скоро молодые люди уедут из города, в котором нет возможности родить ребёнка, и Фалешты превратится в город пожилых. По иронии судьбы мужчины, которых в процессе принятия решений задействовано больше, роддома открывали, ремонтировали и содержали, а так называемые женщины Санду, Гаврилицы, Немеренки и вся их веришорская свора оставляют Молдову без будущего».

Анастасия Погодина