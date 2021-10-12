Не разъехались: цепное ДТП произошло в центре столицы

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Этим утром на пересечении улиц Василе Александри и Григоре Уреке столкнулись три автомобиля.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Светланы Скрипник, участниками ДТП стали Dacia, Toyota и Skoda. Движение на участке оказалось затруднено.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, пишет echipa.md. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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