Не рассчитал силы: жителя Бендер спасли от утопления

Не рассчитал силы: жителя Бендер спасли от утопления

Спасатели патрулировали территорию городского пляжа в Бендерах. На расстоянии примерно 35 метров от берега увидели молодого мужчину, который то появлялся на поверхности воды, то скрывался, поднимал руки и звал на помощь.

Спасатели подплыли к тонущему и бросили ему круг. 25-летнего бендерчанина доставили на берег. Медицинская помощь ему не понадобилась, пишет mvdpmr.org.

Мужчина рассказал: хотел доплыть до буйков, но не рассчитал силы и начал тонуть. Спасатели подоспели вовремя.

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