Не пустила в магазин: женщина в порыве ревности пырнула ножом мужа

Не пустила в магазин: женщина в порыве ревности пырнула ножом мужа

Ножевое ранение в ногу получил 58-летний мужчина от своей 61-летней супруги. Инцидент произошёл после совместного употребления алкоголя.

Когда глава семейства стал собираться в магазин, женщина, как она сама пояснила, в порыве ревности ударила ножом. После сама же вызвала скорую помощь. Мужчину прооперировали, сейчас он под наблюдением медиков, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится доследственная проверка.

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