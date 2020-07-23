Не проверил – потерял: молдаванин остался без микроавтобуса из-за изменённого номера кузова

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Пограничники установили, что номер кузова микроавтобуса, на котором передвигался гражданин Молдовы, был незаконно изменён. Более того, знаки не числились ни в одном регистрационном документе.

Вчера вечером у въезда в село Семень Унгенского района пограничники остановили микроавтобус Mercedes 321D, за рулём которого находился 33-летний гражданин Молдовы. В результате проверки правоохранители обнаружили, что серия кузова автомобиля была незаконно модифицирована, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Водитель микроавтобуса не смог объяснить это несоответствие, так как купил машину, не проверив серию кузова. Транспортное средство было конфисковано до выяснения обстоятельств.

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