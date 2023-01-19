Не прошло и трёх дней. Игорь Гросу совершает новый визит в Румынию

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Председатель молдавского парламента Игорь Гросу совершает 19-20 января рабочий визит в Бухарест. Примечательно, что он только вернулся из румынской столицы, где 15 января принимал участие в праздновании Дня национальной культуры.

В Бухаресте Гросу встретится с главой палаты депутатов парламента Румынии Ионом-Марчелом Чолаку и временно исполняющей обязанности председателя Сената Алиной Горгиу, а также примет участие в мероприятии, организованном германо-румынской торгово-промышленной палатой.

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