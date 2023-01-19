Не прошло и трёх дней. Игорь Гросу совершает новый визит в Румынию

Не прошло и трёх дней. Игорь Гросу совершает новый визит в Румынию

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу совершает 19-20 января рабочий визит в Бухарест. Примечательно, что он только вернулся из румынской столицы, где 15 января принимал участие в праздновании Дня национальной культуры.

В Бухаресте Гросу встретится с главой палаты депутатов парламента Румынии Ионом-Марчелом Чолаку и временно исполняющей обязанности председателя Сената Алиной Горгиу, а также примет участие в мероприятии, организованном германо-румынской торгово-промышленной палатой.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md