Не прошёл мимо: нечистый на руку мужчина украл товары из магазина

Не прошёл мимо: нечистый на руку мужчина украл товары из магазина

В Тирасполе продавец магазина по продаже велосипедов и запчастей обнаружила, что с уличной витрины пропали 4 велосипедных колеса.

Правоохранители раскрыли кражу за пару часов. Как выяснилось, подвыпивший 60-летний тираспольчанин, проходя мимо бутика, совершил кражу. Велозапчасти мужчина рассчитывал впоследствии продать, пишет mvdpmr.org.

Похищенное имущество нашли дома у нарушителя закона. Колёса вернули в магазин. Разбирательство по факту кражи продолжается.

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