Не пропустите: где проходят ярмарки с местной продукцией в эти выходные

Не пропустите: где проходят ярмарки с местной продукцией в эти выходные

7 и 8 мая примария организует ярмарки местной продукции в различных секторах столицы.

  • Возле Триумфальной арки с 10:00 до 18:00 пройдёт Ярмарка народных мастеров. Свои работы выставят умельцы из Национального центра сохранения и продвижения нематериального культурного наследия.
  • В парке «Алунелул» на Буюканах состоится тематическая ярмарка агропродовольственных товаров MAI BUN, организованная Федерацией фермеров.
  • У здания «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202) в субботу состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции, местными производителями продовольственных и непродовольственных экотоваров.
  • В парке «Долина роз» на Ботанике пройдёт ярмарка продуктов питания и сувениров, организованная «Copiii Ploi».
  • На бульваре Куза-Водэ, на пересечении с улицей Индепенденцей, состоится ярмарка местных товаров, организованная SRL «Meltan», Cămara Moldovei.

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