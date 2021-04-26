Не пропустил пешеходов: автоинспекторам попался пьяный водитель (ВИДЕО)

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Инцидент зарегистрировали накануне во время операции НИОБ “Пешеход”.

На пересечении Академической и Хынчештского шоссе патрульные остановили водителя автомобиля Skoda, который не уступил дорогу пешеходам. 54-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест выявил 1,01 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По данным дорожной полиции, за первые три месяца года в стране произошло 204 ДТП с участием пешеходов.

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