Велосипедист угодил под колёса автомобиля

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Авария произошла на одном из перекрёстков Тирасполя. Водитель Nissan при повороте не уступил дорогу велосипеду.

В результате ДТП пострадал 49-летний мужчина, управлявший велосипедом. У него ушибы. Автомобиль получил механические повреждения, передаёт пресс-центр МВР ПМР.

Как рассказал автоинспекторам водитель автомобиля, его ослепили фары встречного транспорта и он не заметил велосипедиста. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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