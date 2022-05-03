Не промаяться бы в мае

0

О месячной отсрочке для заключения контрактов на газ и электроэнергию

Конец апреля был довольно тревожным для молдавских граждан. Помимо переживаний по поводу провокаций на левом берегу Днестра и высказываний отдельных политиков соседней страны о возможном взятии под контроль этого региона, если власти РМ обратятся за помощью, беспокоил и вопрос, будут ли в Молдове природный газ и электроэнергия в мае.

Провальный тендер

Переживания были не беспочвенными, так как действующая власть не вписалась в сроки и не провела аудит в АО «Молдовагаз», как было договорено с «Газпромом». Также не был отобран в ходе тендера и поставщик электроэнергии. Что касается аукциона по отбору поставщика электричества, то он попросту сорвался. Дело в том, что заявки на участие в тендере подали шесть компаний: нынешний поставщик Кучурганская электростанция (МолдГРЭС), четыре предприятия с Украины (DTEK, ООО Augusta, ООО Artlex Energy, группа TET) и одно из Молдовы – «Trade Energo Plus» SRL.

Однако после изучения всех документов организатором тендера выяснилось, что четыре компании – ООО Augusta, ООО Artlex Energy, группа TET и молдавская «Trade Energo Plus» SRL – не соответствуют требуемым критериям спецификации, а пятая, DTEK, принадлежащая украинскому миллиардеру Р. Ахметову, сама снялась с аукциона, так как не собиралась снижать свою цену за электроэнергию за мегаватт/час. В итоге единственным участником провалившегося аукциона остался нынешний поставщик энергоресурса Молдавская ГРЭС, контролируемая группой Интер РАО ЕЭС и способная обеспечить все наши энергетические потребности.

Новость о том, что в мае у нас будет газ, конечно же, хорошая, но вот цена, по которой он будет закупаться, совсем не радует. $910 за 1000 м³ – это на треть дороже по сравнению с действовавшей до сих пор ценой в $650 за 1000 м³.

Временное решение

29 апреля после заседания Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) премьер-министр Наталья Гаврилица провела пресс-конференцию, на которой рассказала об этом провалившемся тендере.

– К сожалению, все заявки на тендер, объявленный компанией Energocom в соответствии с положением НКЧС, были дорогими, – сказала глава кабмина. – Самое дешёвое предложение было $96,5 за мВт/ч, что в два раза дороже, чем сейчас. Это повлекло бы за собой значительный рост тарифа для потребителей и цепной рост цен на большинство продуктов… В этих условиях правительство параллельно с процессом закупок инициировало прямые переговоры с несколькими производителями для поиска приемлемого варианта.

Н. Гаврилица заявила, что было найдено временное решение: действие контракта с МолдГРЭС продлено ещё на месяц, в течение которого Energocom с разрешения НКЧС будет вести прямые переговоры с данным поставщиком, чтобы покупать у него электроэнергию по минимально возможной цене. Пока на месяц удалось договориться на цену в $59,5 за мВт/ч.

Баснословный тариф

Тоже временно благополучно разрешился вопрос и с поставками природного газа в РМ. «Газпром» дал отсрочку нашей стране для проведения аудита, чтобы выяснить историческую задолженность. Именно с этой целью руководство АО «Молдовагаз» 12 апреля направило российскому поставщику газа письменный запрос.

29 апреля стало известно, что в ближайший месяц жители Молдовы и без голубого топлива не останутся. «ПАО «Газпром» официально подтвердил объёмы природного газа, законтрактованного для поставок в Республику Молдова в мае 2022 года», – написал в своём Телеграм-канале глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Новость о том, что в мае у нас будет газ, конечно же, хорошая, но вот цена, по которой он будет закупаться, совсем не радует. $910 за 1000 м³ – это на треть дороже по сравнению с действовавшей до сих пор ценой в $650. Эксперты говорят, что такая цена должна привести к увеличению внутреннего тарифа на газ с нынешних $850 до примерно $1200 за 1000 м³, то есть с 15,2 лея до 22,2 лея за 1 м³. Это баснословный тариф для сильно обедневших жителей Молдовы.

Анастасия Погодина