Не проявивших усердия в учебе студентов обяжут вернуть деньги в бюджет

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Ряд учебных заведений Молдовы пытаются взыскать расходы с учащихся, которые учились за счет государственного бюджета, но были отчислены. Согласно отчету Счетной палаты, только в прошлом году государство потратило впустую почти 45 миллионов леев на обучение школьников и студентов, которые либо сами бросили учебу, либо были отчислены за неуспеваемость.

Аудит финансовой отчетности Министерства образования показал, что в 2021 году государство потеряло таким образом 44,8 миллиона леев. Одному учреждению из 39 удалось возместить часть своих расходов, а именно 609 тысяч леев. Речь идет о кишиневском Центре передового опыта в области энергетики и электроники. Юрист учреждения Ион Донцу рассказал, что деньги были возвращены бывшими учащимися добровольно. Вернувшие деньги молодые люди учились в этом колледже в 2018–2020 годах, передает ipn.md.

– Тех, кто был отчислен в 2021 году, еще только уведомят об этом – после того, как бухгалтерия произведет соответствующие расчеты, и только по прошествии года, потому что отчисленные имеют возможность вернуться к учебе в течение одного года. В таком случае им не придется возвращать деньги. На рассмотрении в судах находится порядка 20 исков колледжа против отчисленных студентов, отказавшихся вернуть деньги, – отметил Донцу.

Генеральный секретарь Министерства образования и науки Надежда Велишко рассказала, что в настоящее время тестируется новая формула финансирования системы высшего образования, утвержденная два года назад, которая предусматривает возврат денег в государственный бюджет в случае отказа студента от учебы или его отчисления. Применение новой формулы может начаться с этой осени.

Свыше 48 тысяч студентов было зачислено в университеты в 2021/2022 учебном году для обучения в рамках первого цикла высшего образования, из них более 15 тысяч – на места, финансируемые из госбюджета. 56 тысяч студентов поступили в магистратуру, из них три тысячи – на бюджет. Более семи тысяч учащихся были зачислены в колледжи и профтехучилища.

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