Не потушил костёр: пенсионер получил ожоги при пожаре

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73-летний житель Каменки сжигал мусор во дворе дома. Костёр развёл в метре от навеса. Не убедившись, что огонь погас, продолжил заниматься своими делами.

Спустя какое-то время пламя перекинулось на деревянные конструкции навеса, а затем на крышу соседнего дома. Когда пенсионер увидел огонь, принялся самостоятельно его тушить, но получил ожоги рук. Пожарных вызвал сосед.

Огнём повреждены кровля и окна соседнего дома. Навес на участке пенсионера сгорел полностью. Сам пожилой мужчина госпитализирован, пишет mvdpmr.org.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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