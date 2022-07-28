Не посмотрел назад: в ДТП в Григориопольском районе пострадал водитель

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Авария произошла на выезде из села Малаешты.

Мужчина за рулём Nissan совершал разворот. Во время манёвра водитель не обратил внимание на Seat сзади, который двигался в попутном направлении. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan. Его доставили в травмпункт с ушибом грудной клетки и головы. Помимо него в салоне авто находилась женщина, она отделалась испугом.

В Seat кроме водителя находились ещё двое пассажиров. Обошлось без травм, пишет mvdpmr.org.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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