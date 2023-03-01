Не понравился вопрос: в столице задержали угрожавшего пистолетом мужчину

0

Полиция задержала 35-летнего жителя Вадул-луй-Водэ, который угрожал мужчине пневматическим пистолетом.

Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы. Подозреваемый был в гостях у знакомого. На выходе в коридоре он столкнулся с одним из жильцов дома, который поинтересовался, кто он такой и что делал в их доме. Это оскорбило гостя, поэтому он вытащил из кармана пистолет и направил его на незнакомца, после чего ушел.

Полиция идентифицировала и задержала подозреваемого. Во время обыска в его доме был найден и изъят пистолет. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. На этот раз ему грозит штраф в размере до 37 500 леев, исправительные работы или до 3 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.