Не понравился вопрос: в столице задержали угрожавшего пистолетом мужчину

Не понравился вопрос: в столице задержали угрожавшего пистолетом мужчину

Полиция задержала 35-летнего жителя Вадул-луй-Водэ, который угрожал мужчине пневматическим пистолетом. 

Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы. Подозреваемый был в гостях у знакомого. На выходе в коридоре он столкнулся с одним из жильцов дома, который поинтересовался, кто он такой и что делал в их доме. Это оскорбило гостя, поэтому он вытащил из кармана пистолет и направил его на незнакомца, после чего ушел.

Полиция идентифицировала и задержала подозреваемого. Во время обыска в его доме был найден и изъят пистолет. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности. На этот раз ему грозит штраф в размере до 37 500 леев, исправительные работы или до 3 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md