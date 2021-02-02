Не поняли друг друга: потасовка двух мужчин закончилась для одного госпитализацией

Не поняли друг друга: потасовка двух мужчин закончилась для одного госпитализацией

В дежурную часть позвонил тираспольчанин. Он сообщил, что малознакомый мужчина избил его и требовал денег.

В ходе разбирательства было установлено, что в гостях трое мужчин распивали спиртное. Когда один из гостей засобирался домой, он не нашёл свою сумку, в которой были деньги. Хозяин квартиры подумал, что тот требует с него денег, и затеял драку.

Пострадавший 46-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом челюсти, пишет mvdpmr.org. При осмотре места происшествия сумку с деньгами и документами оперативники обнаружили в прихожей.

По факту причинения телесных повреждений проводится разбирательство.

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