Не вписался: в Каменке водитель тягача снёс газовую трубу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне на улице Гагарина.

В селе Севериновка в местной школе идут ремонтные работы. Мужчина за рулём тягача SCANIA перевозил туда тяжёлую стройтехнику: бетономешалку и погрузчик. Через дорогу на одном из участков проходит газовая труба. На ней установлен дорожный знак, предупреждающий об ограничении высоты для габаритных транспортных средств.

По словам 46-летнего водителя, утром он проехал данный участок дороги благополучно. Вечером, когда возвращался, он зацепил и снёс газовую трубу, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья. На место происшествия незамедлительно прибыла аварийная служба. Жители близлежащих улиц остались без газа. Специалисты приступили к установке новой трубы.

Водителю большегруза предстоит возместить нанесённый ущерб. Кроме того, он привлечён к админответственности за нарушение правил перевозки грузов. Ему предстоит заплатить штраф.

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