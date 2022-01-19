Не получили счёт-фактуру за газ? Поставщик объясняет, что делать в этом случае

Граждане, которые не получили счёт-фактуру за природный газ более чем за месяц, и хотели бы оплатить потребленный объём, могут представить фотоснимок счётчика природного газа на текущий момент в Центр по работе с потребителями, расположенный по адресу: Кишинёв, улица Пушкина, 64, для оценочного расчёта стоимости потребленного объёма и авансовой оплаты на лицевой счёт, присвоенный адресу точки потребления. Об этом сообщает АО “Молдовагаз”.
Также можно обратиться к поставщику посредством онлайн-приложений Telegram, ViberChatBot или “Личный кабинет потребителя” с прикреплённой фотографией счётчика на текущий момент, с целью последующего отправления откорректированного дубликата фактуры со стоимостью потребленного объёма (аванса) на адрес электронной почти потребителя.
– Следует отметить, что в последующий месяц вы получите счёт-фактуру к оплате, в которой будет отражен фактурированный объём природного газа на основании показаний счётчика с отправленной фотографии, оплаченный аванс, а также компенсацию от Правительства Республики Молдова. Оплата счетов-фактур может быть осуществлена в почтовых отделениях, коммерческих банках или онлайн посредством сайта www.moldovagaz.md (рубрика “Оплатить фактуру”) с уточнением суммы аванса, который должен поступить на ваш лицевой счет, – отметили в компании.
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