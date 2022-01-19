Не получили счёт-фактуру за газ? Поставщик объясняет, что делать в этом случае

Граждане, которые не получили счёт-фактуру за природный газ более чем за месяц, и хотели бы оплатить потребленный объём, могут представить фотоснимок счётчика природного газа на текущий момент в Центр по работе с потребителями, расположенный по адресу: Кишинёв, улица Пушкина, 64, для оценочного расчёта стоимости потребленного объёма и авансовой оплаты на лицевой счёт, присвоенный адресу точки потребления. Об этом сообщает АО “Молдовагаз”.