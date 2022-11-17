Не “поделили” подругу: пьяный рыбничанин пырнул ножницами приятеля

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Житель Рыбницы отправился в гости к своему приятелю. Встречу решили отметить спиртным. К компании присоединилась 43-летняя подруга хозяина дома.

Компания отдыхала несколько дней. В какой-то момент гость решил заявить о своей симпатии даме. Но это не понравилось её избраннику. Между мужчинами началась перепалка, которая быстро переросла в драку. Хозяин дома схватил ножницы и ударил ими гостя в ногу и живот. В ответ получил табуреткой по голове.

Потерпевший вызвал “скорую”. С колото-резаными ранами бедра и живота пациента госпитализировали.

В конфликте разбираются правоохранители.

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