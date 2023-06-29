Не поделили перекрёсток: пассажирка в аварии получила травму головы

Не поделили перекрёсток: пассажирка в аварии получила травму головы

ДТП произошло на перекрёстке в Тирасполе.

Женщина за рулём «Тойота» поворачивала налево. В этот момент в неё врезалась другая «Тойота», пишет mvdpmr.org.

В салоне одной из легковушек находилась пассажирка. Пострадавшую 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение с черепно-мозговой травмой. Врачи характеризуют её состояние как стабильно тяжёлое.

Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.

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