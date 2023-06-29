Не поделили перекрёсток: пассажирка в аварии получила травму головы

ДТП произошло на перекрёстке в Тирасполе.
Женщина за рулём «Тойота» поворачивала налево. В этот момент в неё врезалась другая «Тойота», пишет mvdpmr.org.
В салоне одной из легковушек находилась пассажирка. Пострадавшую 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение с черепно-мозговой травмой. Врачи характеризуют её состояние как стабильно тяжёлое.
Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии
Sorry, comments are closed for this post.