Не поделили перекрёсток: пассажирка в аварии получила травму головы

0

ДТП произошло на перекрёстке в Тирасполе.

Женщина за рулём «Тойота» поворачивала налево. В этот момент в неё врезалась другая «Тойота», пишет mvdpmr.org.

В салоне одной из легковушек находилась пассажирка. Пострадавшую 53-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение с черепно-мозговой травмой. Врачи характеризуют её состояние как стабильно тяжёлое.

Транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.