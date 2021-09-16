Не поделили дорогу: в ДТП пострадали двое

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Авария произошла на автодороге Парканы – Тирасполь, вблизи газовой заправки.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель автомобиля Toyota ехал со стороны Бендер по направлению к Тирасполю. По его словам, мужчина за рулём «Нивы», выезжая с территории заправки, не предоставил ему преимущество в движении, на проезжей части вёл себя нерешительно: сначала сдал назад, потом снова продвинулся вперёд. Столкновения избежать не удалось.

С места происшествия в больницу была доставлена 18-летняя девушка, которая находилась в салоне Toyota, а также 60-летний водитель «Нивы». У пассажирки диагностирован ушиб грудной клетки. У мужчины – ушибленная рана теменной области. Госпитализация им не понадобилась.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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