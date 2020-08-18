Не поделили дорогу: в ДТП на Ботанике пострадал пассажир (ФОТО)

Не поделили дорогу: в ДТП на Ботанике пострадал пассажир (ФОТО)

Серьёзная авария произошла вчера на Виадуке. Движение на участке оказалось затруднено.

Как рассказала deschide.md пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, автомобиль Honda, которым управлял 37-летний мужчина, столкнулся с Mercedes, за рулем которого был 19-летний парень. В результате удара пассажиру Honda потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются. Виновному в аварии водителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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