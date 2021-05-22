Не поделили дорогу: конфликт двух водителей закончился для одного разбитым стеклом

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40-летний тираспольчани сообщил, что повредили его Dacia Logan.

Владелец пояснил, что автомобилем управлял его знакомый. Между ним и водителем Volkswagen произошёл конфликт. Один объезжал препятсвие, другой его «подрезал».

Обменявшись ругательствами, автолюбители не остановились на этом. Водитель Volkswagen устроил преследование, догнал своего оппонента, заблокировал ему путь и потребовал выйти из машины. Мужчина за рулём Dacia заперся изнутри. Тогда разозлённый владелец Volkswagen разбил стекло двери соперника.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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