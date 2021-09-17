Не поделили дорогу: два автомобиля столкнулись на перекрёстке в Тирасполе (ВИДЕО)

ДТП произошло накануне.
По данным пресс-службы МВД Приднестровья, водитель Audi поворачивал налево и не пропустил Volkswagen, который ехал прямо во встречном направлении. Произошло столкновение.
Обе машины получили механические повреждения. Водитель Volkswagen был доставлен в больницу. После осмотра врачей и оказания медицинской помощи его отпустили домой.
По факту ДТП проводится разбирательство.
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