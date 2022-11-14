Не поделили дорогу: два автомобиля столкнулись на перекрёстке в Бендерах

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«Фольксваген» и «Мерседес» двигались навстречу друг другу, для обоих горел зелёный сигнал светофора. Но на перекрёстке 23-летний водитель «Фольксвагена» повернул налево и не уступил дорогу чёрной легковушке. Произошло столкновение.

У 21-летнего водителя «Мерседеса» и 16-летней пассажирки «Фольксвагена» незначительные ушибы. После оказанной врачами медицинской помощи они были отпущены домой, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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