Не по Молдове европейские лекала

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О том, почему и как нас хотят поделить

Одна из очень спорных реформ, касающихся административно-территориального деления республики, уже давно муссируется в законодательном органе РМ.

Чем дальше, тем кардинальнее предлагаются изменения. В каком варианте всплывёт эта тема в следующий раз, сейчас сказать сложно. Но если реализуются ныне предлагаемые решения, это станет крахом провинции.

Веет западнёй

Тему ликвидации районов страны активно стали продвигать представители правящей партии PAS в конце прошлого года. В частности, об этом говорил в эфире телеканала TVR Moldova депутат Владимир Боля, который заявил, что в парламент поступило несколько проектов административно-территориальной реформы. Последняя из них предполагает создание трёх регионов – Север, Центр и Юг с уменьшением количества примэрий и укрупнением оставшихся.

– Однозначно, в 2022 году мы будем много говорить об этом, и начнётся процесс разработки стратегии с участием CALM (Конгресса местных властей Молдовы. – Прим. автора), примэрий, гражданского общества, – пояснял Владимир Боля. – Эта реформа нужна, ведь районы – это пережитки прошлого. Я был на севере Молдовы, и председатель одного из районов сказал, что с районами нужно просто покончить.

По его мнению, государственные услуги следует сделать ближе к гражданам за счёт процессов оцифровки и высоких технологий. Он считает, что нужно модернизировать примэрии, которые непосредственно контактируют с гражданами. Реформа должна быть чрезвычайно всеобъемлющей и в первую очередь ориентирована на гражданина и его интересы. Количество районов сократят или они будут упразднены, а вместо них образуют регионы. Как сокращение примэрий, сельских и районных, будет способствовать их модернизации, пока неясно. Нельзя модернизировать то, чего уже нет.

Однако в начале нынешнего года на одном из местных телеканалов вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что в Молдове останется неизменным количество районов, а административно-территориальная реформа не будет проведена до местных выборов 2023 года. Веет западнёй…

Мы не можем наложить лекала европейских государств на нашу страну. Не получится сразу перейти на европейский образ управления – у нас своя реальность. Да, мы можем позаимствовать те механизмы управления, которые нам подходят и приживутся у нас, но не более.

Районы себя оправдали

Мнения о том, как должна проводиться административно-территориальная реформа, разнятся, но профессионалы считают, что её следует реализовать исключительно в интересах людей и не только на словах. И ни один населённый пункт не должен обходиться без оплачиваемого представителя власти, решающего проблемы села. С ликвидацией районных центров дела обстоят иначе.

– Районы в Молдове ликвидировать нельзя, они являются самым удачным и проверенным разделением республики на административные территории, – считает председатель Резинского района Валерий Чорич. – Районные структуры себя оправдали. Коррекция в их работе, может, и нужна, но не в плане передела территорий, а в плане децентрализации местных органов. Они должны быть независимы от столичных структур. Все вопросы гражданин должен решать в районе, а не в столице или уезде. Когда проводят какие-то реформы, нас не спрашивают. Как правило, реформаторы не работали даже на уровне районов, не говоря уже о сёлах. И вообще, при принятии любых важных решений необходимо хотя бы поинтересоваться, что по этому поводу думают люди.

Кстати, сейчас районные власти некоторые вопросы решают путём взаимодействия с соседями. К примеру, в Фалештскую больницу приглашают врачей, работающих и в соседнем Шолданештском районе. Было бы ли это возможным при наличии уезда или регионального центра? А ведь иногда необходимо обычное человеческое общение и понимание, взаимопомощь. Многих проблем можно избежать, если руководители местных властей будут не соперничать, а сотрудничать, работать в рамках единых проектов ради людей, за которых несут ответственность.

Назад – в кошмар

Одну реформу Молдова уже пережила. Вспомним, как в 1999 году по предложению ЕС парламент инициировал и ввёл в действие Закон об административно-территориальном делении РМ. Вместо 35 районов было образовано девять уездов. Благо с приходом левых сил – ПКРМ – всё вернулось на свои места.

– Если реформу вновь проведут, у простого населения не будет доступа к государственным услугам, – убеждён экс-примар города Новые Анены Вячеслав Бондарь. – Во Франции даже в самом маленьком населённом пункте есть своя мэрия. Я категорически против. Мы уже проходили период, когда в Молдове были уезды, и видели, что из этого получилось. Маленький человек не только правды не найдёт, но при нынешних ценах на проезд даже до нужного места не доберётся. Видимо подразумевается, что государственные услуги будут переведены в электронный формат и станут более доступными для населения. На самом деле это не так. У нас люди не настолько грамотны, не все умеют пользоваться компьютером, в частности это касается одиноких пожилых людей, которым некому помочь. Новые Анены когда-то входили в Кишинёвский уезд, но не все уездные госструктуры размещались в столице. Человек ехал в Кишинёв, оттуда ещё в какой-то населённый пункт, потом возвращался обратно. Это был просто кошмар.

Кстати, эксперты Конгресса местных и региональных властей считают, что необходимо уменьшить степень политизации общества, и её надо исключить на уровне местных властей и примаров. Другими словами, примары должны представлять всё общество, а на время работы приостанавливать свою политическую деятельность. Вместе с тем, как считает Вячеслав Бондарь, деполитизированный человек без поддержки какой-либо партии не рискнёт самостоятельно баллотироваться на должность примара. На предвыборную кампанию нужны деньги. Есть вариант, что свою кандидатуру выдвинет богатый, формально непартийный человек, но бизнесмен всегда будет руководить с учётом собственной выгоды и скорее всего за его спиной будет стоять какая-то политическая сила.

В общем, на самом деле мы в тупике. Мы чувствуем, что деполитизация местных органов управления нужна, поскольку примеров политической войны в примэриях и местных советах можно привести много, но Молдова к этому ещё не готова, нужно искать приемлемые варианты. Идёт противодействие партий, а не борьба за интересы народа. И в этой части хочется вспомнить про наш пресловутый менталитет, когда благосостояние кумов и финов выше интересов нации.

Комментарий

Ближе к народу

Валерий Мудук, депутат, экс-председатель Фалештского района:

– Идея разделить нашу страну на три региона появилась ещё в те годы, когда Молдова начала участвовать в совместных проектах с Румынией. Численность населения и территории районов нашего государства оказались очень маленькими. Молдова не вписывалась в большие программы Евросоюза. Но сейчас действительно есть административно-территориальные единицы, существование которых не оправдано. Это касается сёл, из которых уехали почти все жители, и, возможно, некоторых районов, когда-то формировавшихся с точки зрения экономической деятельности и реальности на тот момент. Тогда учитывалась плотность населения, специализация, сельское хозяйство, переработка и другие производственные факторы, а сами районы развивались. Нынешние реалии и перспективы иные: численность населения в сельской местности, да и в самих районных центрах, сократилась. И на этом фоне мы увидели желание некоторых политиков адаптировать территориальное формирование Молдовы под стандарты Евросоюза, чему способствовало и в спешке подписанное Соглашение об ассоциации с ЕС. Но мы не можем наложить лекала европейских государств на нашу страну. Не получится сразу перейти на европейский образ управления – у нас своя реальность. Да, мы можем позаимствовать те механизмы управления, которые нам подойдут и приживутся у нас, но не более.

Сейчас проведение административно-территориальной реформы аргументируется желанием сократить расходы на содержание аппаратов примэрий и помещений, где они размещаются. Но никогда не надо рубить с плеча. Мы должны приближать услуги к населению, а не отдалять их. Даже если в селе сократят должность примара, там должен работать какой-то центр, способный решать административные вопросы. И ни в коем случае сокращение примэрий не должно подразумевать закрытие детских садов, школ, библиотек, Домов культуры и офисов семейных врачей. Конечно, нужно считать затраты, но не экономить на людях, не смотреть на них только как на потребителей, а как на граждан страны. Для этого государство в лице представителей власти разных уровней должно найти изъяны внутри системы управления и исправить их. Государство обязано создать условия развития для экономических агентов всех уровней и на эти деньги содержать эффективные управленческие аппараты. Самих же управленцев надо рассматривать не как членов какой-то партии, а как профессионалов.

Наталья Устюгова