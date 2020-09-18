Не пить за рулём и проверять устойчивость груза: полиция даёт рекомендации водителям, перевозящим урожай

В связи с тем, что в стране полным ходом идёт уборка урожая, полиция напоминает владельцам мотоблоков, тракторов, прицепов и гужевого транспорта о том, что они обязаны соблюдать нормы дорожного движения.
ГИП даёт следующие рекомендации:
- не употребляйте спиртные напитки перед тем, как сесть за руль транспортного средства;
- перед отъездом проверяйте устойчивость груза;
- надевайте одежу с элементами светоотражателей, чтобы быть более видимыми;
- повозки должны двигаться по обочине или как можно ближе к правому краю дороги;
- оборудуйте повозки световыми приборами;
- не перевозите предметы, которые значительно превышают длину, ширину и высоту транспортного средства;
- запрещено перевозить пассажиров, тем более несовершеннолетних, на грузах или стоя;
- каждые 6 секунд надо смотреть в зеркала заднего вида.
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