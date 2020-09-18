Не пить за рулём и проверять устойчивость груза: полиция даёт рекомендации водителям, перевозящим урожай

Не пить за рулём и проверять устойчивость груза: полиция даёт рекомендации водителям, перевозящим урожай

В связи с тем, что в стране полным ходом идёт уборка урожая, полиция напоминает владельцам мотоблоков, тракторов, прицепов и гужевого транспорта о том, что они обязаны соблюдать нормы дорожного движения. 

ГИП даёт следующие рекомендации:

  • не употребляйте спиртные напитки перед тем, как сесть за руль транспортного средства;
  • перед отъездом проверяйте устойчивость груза;
  • надевайте одежу с элементами светоотражателей, чтобы быть более видимыми;
  • повозки должны двигаться по обочине или как можно ближе к правому краю дороги;
  • оборудуйте повозки световыми приборами;
  • не перевозите предметы, которые значительно превышают длину, ширину и высоту транспортного средства;
  • запрещено перевозить пассажиров, тем более несовершеннолетних, на грузах или стоя;
  • каждые 6 секунд надо смотреть в зеркала заднего вида.

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