Не пить за рулём и проверять устойчивость груза: полиция даёт рекомендации водителям, перевозящим урожай

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В связи с тем, что в стране полным ходом идёт уборка урожая, полиция напоминает владельцам мотоблоков, тракторов, прицепов и гужевого транспорта о том, что они обязаны соблюдать нормы дорожного движения.

ГИП даёт следующие рекомендации:

не употребляйте спиртные напитки перед тем, как сесть за руль транспортного средства;

перед отъездом проверяйте устойчивость груза;

надевайте одежу с элементами светоотражателей, чтобы быть более видимыми;

повозки должны двигаться по обочине или как можно ближе к правому краю дороги;

оборудуйте повозки световыми приборами;

не перевозите предметы, которые значительно превышают длину, ширину и высоту транспортного средства;

запрещено перевозить пассажиров, тем более несовершеннолетних, на грузах или стоя;

каждые 6 секунд надо смотреть в зеркала заднего вида.

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