«Не отнимайте у нас последний кусок хлеба!». Более ста человек требовали снизить цены на хлеб в рамках флэшмоба, организованного перед ГП Franzeluţa

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Около ста человек приняли сегодня утром участие во флэшмобе, организованном перед Государственным предприятием Franzeluţa, чтобы выразить свое недовольство ростом цены на хлеб. Акция протеста была организована Партией «ШОР». Люди требовали отставки правительства и удешевления хлебобулочных изделий.

«Очень многим гражданам нечем оплачивать коммунальные счета из-за мизерных пенсий и зарплат. Многие вынуждены экономить на тепле. Иногда довольствуются тем, что согреваются горячим чаем и куском хлеба. Но власть хочет отнять у нас и этот кусок хлеба, хотя хлеб насущный принадлежит нам по праву. Люди вынуждены выпрашивать себе кусок хлеба, хотя это не нормально. У нашей страны был богатый урожай пшеницы в прошлом году благодаря нашим сельхозпроизводителям. Тем не менее, хлеб подорожал. Почему? Эта власть – позор для такой сельскохозяйственной страны, как Республика Молдова. Это власть голода! Мы не откажемся от своих прав. Будем выходить каждый день на улицу!», – заявила представитель Партии «ШОР» Татьяна Платон.

В свою очередь советник Кишиневского муниципального совета Сергей Бургуджи отметил, что флэшмоб – это сигнал властям, которые должны проснуться и поддержать граждан.

«По инициативе муниципальных советников от Партии “ШОР” Сергея Бургуджи и Валерия Клименко кишиневцы с низкими доходами будут получать большую материальную помощь. Из этих денег люди смогут оплачивать свои счета, покупать продукты и лекарства. Мы делаем все возможное, чтобы у наших граждан была достойная жизнь. В то же время напоминаем, что первым, кто предоставил людям возможность покупать более дешевый хлеб, является Илан Шор, по инициативе которого были открыты социальные магазины. Мы требуем открытия большего количества социальных магазинов. Пожилые люди с низкими доходами не должны просыпаться в 5 утра и бежать в очередь, чтобы купить социальный хлеб. Правительство, в отставку!», – отметил Бургуджи.

«Как мы можем садиться за стол без хлеба?! Про мясо, рыбу и яйца уже давно забыла. Не помню, когда в последний раз покупала себе одежду и обувь. Зачем я проработала всю жизнь? Чтобы в старости голодать? Стоп геноциду!», – сказала одна из участниц флешмоба.

«Мы призываем Майю Санду и членов правительства прожить месяц, не больше, на 2000 леев. Больше мне нечего сказать», – заявила другая участница флешмоба, организованного перед АО Franzeluța.

«Осенью, когда собирался урожай, нам говорили, что у нас будет достаточно пшеницы. Почему хлеб так сильно подорожал? Кто богатеет за наш счет? Недостаточно, чтобы это правительство подало в отставку, члены правительства должны сидеть в тюрьме!», – отметила пенсионерка – участница флешмоба.

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