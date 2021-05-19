Не оставили выбора

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О переходе в правовое поле медицинского вопроса, касающегося COVID-19

Идея создания ковид-паспортов не нова, и подобные документы уже действуют на территории многих стран. Для граждан Молдовы их наличие предполагает возможность посещения других стран, в том числе и ЕС.

Но есть люди, желающие привиться вакциной определённого типа, а есть те, кто по каким-то причинам не хотят или не могут вакцинироваться вообще. Как быть с ними?

Двойной капкан

Очередная идея внедрения так называемых ковид-паспортов принадлежит министрам туризма из стран Большой двадцатки. В этом документе будет указано, что его обладатель прошёл вакцинацию, приобрёл иммунитет в результате перенесённой болезни или недавно получил отрицательный результат теста на COVID-19. Исполнительный орган Евросоюза сообщил, что считает возможным разрешить въезд в страну тем, кто завершил процедуру вакцинации от COVID-19 одобренными в ЕС и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами.

В бывших союзных республиках, собственно, как и в других странах, жителям предоставляются те вакцины, которые закупило государство. К примеру, в Казахстане вакцинация началась «Спутником V» и уже доступен казахстанский вариант – QazVac, тоже пока ещё не одобренный ВОЗ.

– Введение ковид-паспортов – всё-таки нарушение прав человека. Есть люди, которым здоровье не позволяет вакцинироваться, у них по тем или иным причинам медицинский отвод, – считает учитель русского языка и литературы Айгуль Амитова (Казахстан). – Я вакцинировалась, это мой выбор и моё решение…

О свободе выбора вакцин говорят во многих странах. К примеру, в Армении, как и в Молдове, жителям предлагают вакцину AstraZeneca, а «Спутник V» поступил в страну в очень скромном количестве.

– Вакцинация – вопрос сложный. С одной стороны, это человеческая жизнь и права человека, с другой – это большая политика и бизнес-интересы. Для меня ковид-паспорта – это ограничение права человека на свободное передвижение, – считает преподаватель Армянского государственного педагогического университета Гайк Григорян. – У нас, в Армении, сейчас используют несколько вакцин, но даже с этим наблюдается нарушение права человека. Например, «Спутником V» вакцинируют только медиков, госслужащих, людей с хроническими заболевания (18–54 лет), остальным предлагают AstraZeneca. Для меня в обоих случаях – грубое нарушение прав человека.

Пока чиновники ЕС разрабатывают ковид-документы, его граждане занимаются своими насущными делами, при этом очередей на прививку не наблюдается. Те, кто нечасто ездит по Европе, могут пока обойтись справками об иммунном статусе или наличии отрицательного результата теста на COVID-19.

– В настоящее время в Латвии ситуация невыездная, то есть границы для большинства граждан пока ещё закрыты, – комментирует «АиФ в Молдове» помощник депутата Сейма Латвийской Республики Ольга Белова. – Я думаю, что введение ковид-паспортов увеличит бюрократическую нагрузку и, наверное, финансово утяжелит бюджеты семей, т. е. возможны последующие гипотетические нагрузки – хождение по кабинетам, оформление бумаг, тесты платные, если не по показателям здоровья, а по необходимости, и прочее. Я привилась первой дозой AstraZeneca, но в целом люди очень осторожно относятся к вакцинации. В любом случае, думаю, мир уже не будет прежним.

Обычно на изготовление вакцины от какой-либо болезни уходит около 10 лет, нынешние созданы менее чем за год. И если человек не хочет стать объектом испытаний – это его право.

Скользкая тема

В общую схему мало вписывается Израиль, где массовая вакцинация от коронавируса началась ещё в декабре 2020 года и через эту процедуру прошло более половины населения. Уже в начале марта в стране открылись бары, рестораны, музеи и театры, но попасть в них можно только при наличии «зелёного паспорта» (так в Израиле называют документ о вакцинации). Документ выдаётся через неделю после получения второй дозы прививки. Таким образом, израильский опыт касается не только возможности выезда за границу, но и внутреннего распорядка жизни страны.

– У нас никто никого не тянет за волосы вакцинироваться – это личное решение каждого, и есть немало людей, не снимающих шапочки из фольги и твердящих о заговоре чипирователей, – поясняет инженер-электрик из Израиля Игорь Карпов. – Но создаются все условия для того, чтоб ты всё-таки «чипанулся», если хочешь жить привычной жизнью. Если есть «паспорт» – проходи везде свободно и пользуйся всем. Нет – будь добр предоставить ковид-тест за последние 72 часа. Причём со следующего месяца этот тест уже не бесплатен. Считаю, что всё это правильно. Всегда эпидемии побеждали силовыми методами. Так было в Союзе, так сделали в Китае и так делают у нас. Результат говорит сам за себя. У нас уже всё открыто. А права человека – очень скользкая тема. Свобода быть заражённым – пожалуйста, но свобода заражать других – увольте.

Очевидцы рассказывают о том, что израильские противники прививок закатывали скандалы у дверей ресторанов в первые дни после их открытия. Говорили, что не хотят быть частью самого большого в истории человечества эксперимента. В начале марта организация «Аншей Эмэт», выступающая против вакцинации, подала иск против властей Израиля в Международный уголовный суд, утверждая, что правительство вынуждает население прививаться и тем самым совершает преступление против человечности. Но всё-таки сторонников вакцинации гораздо больше – люди хотят вернуться к привычной жизни.

Тайны и последствия

Международные эксперты поднимают множество правовых вопросов. К примеру, не напоминают ли вакцинные паспорта сегрегацию по определённому признаку? Не является ли обнародование медицинской истории нарушением врачебной тайны? Как быть с людьми, которые по состоянию здоровья не могут вакцинироваться? Ведь если говорить о медицинских противопоказаниях и сравнить рекомендации различных врачей, они могут быть кардинально противоположными. А как насчёт группы риска – СПИДа, туберкулёза и других диагнозов?

– Люди, болеющие или переболевшие туберкулёзом, находятся в группе риска и в обязательном порядке должны вакцинироваться так же, как и люди, страдающие сахарным диабетом, сниженным иммунитетом, то есть все категории с сопутствующими заболеваниями, подверженные риску развития сложных форм, – уверен председатель Национальной ассоциации больных туберкулёзом (SMIT) Павел Рукшиняну. – В Бельцах мы свободно записались в регистратуре в Центре здоровья и получили прививку. Запрет вакцинации некоторым категориям – это миф. Другое дело, что эту процедуру нельзя проходить в период обострения болезни или наличия симптомов других заболеваний.

Но всё-таки медицинские противопоказания есть, и, возможно, в процессе изучения действия вакцин на человеческий организм их будет ещё больше. Как быть этим гражданам? Периодически платить за тесты на наличие коронавирусной инфекции? Или финансовую ношу возьмёт на себя государство? И как быть с теми, кто не хочет рисковать? Сейчас понятно одно: жители планеты Земля разделились на две категории – тех, кто желает вакцинироваться, и тех, кто категорически не хочет это делать. И раскол между ними будет только увеличиваться. Возможно, это кому-то очень выгодно.

Мнение

С уклоном в коммерцию

Александр Присак, адвокат:

– В период пандемии мы не можем говорить о нарушении каких-то прав, но после её окончания введение определённого типа разрешающих документов, связанных с вакцинацией, следует рассматривать как ущемление прав человека на передвижение. У людей есть право не ставить прививку против ковида, потому что она может вызвать различные побочные эффекты. Я слышал много негативных отзывов. К сожалению, такие случаи не попадают в общую статистику, не озвучиваются СМИ. Многое остаётся в тайне – и в этом проблема. Обычно на изготовление вакцины от какой-либо болезни уходит около 10 лет, нынешние созданы менее чем за год. И если человек не хочет стать объектом испытаний – это его право. Кроме того, перед вакцинацией надо досконально проверить состояние здоровья, а не только температуру и давление. В целом, мне кажется, наша медицина пошла по коммерческому пути, и это не очень хороший фактор.

Комментарий

Насильно привит не будешь

Вячеслав Бербека, эксперт IDIS «Viitorul»:

– Никто насильно не заставляет человека прививаться. Это его личное дело, и в этом смысле никто не нарушает его прав. С другой стороны, находясь в сложных условиях борьбы с пандемией, каждый хочет себя оградить от людей, которые могут быть инфицированными. И в этом смысле понятна позиция государств, которые, для того чтобы обезопасить своих граждан, выдвигают условия жителям других стран. В данном случае я не вижу нарушений прав человека. Если же говорить о прививках в целом, то благодаря им в разные времена были спасены миллионы жизней.

Наталья Устюгова