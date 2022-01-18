Не остались безнаказанными: десятки правонарушителей задержаны полицией в ходе спецоперации

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Спецоперация по выявлению и задержанию нарушивших закон граждан “Căutare” проводилась в Молдове с 23 декабря прошлого года по 15 января нынешнего.

За указанный период правоохранители установили местонахождение 499 правонарушителей. Среди них трое находились в розыске правоохранительными органами Российской Федерации, а один – правоохранительными органами Польши.

За совершение тяжких преступлений было задержано 228 человек. Из них 2 человека – за убийство, 12 – за причинение телесных повреждений, 21 – за разбой, 4 – за грабёж, 110 – за кражи, 35 – за незаконный оборот наркотических средств, 44 – за мошенничество.

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