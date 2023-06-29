Не огурцы и помидоры: житель Оргеева выращивал в теплице коноплю

Не огурцы и помидоры: житель Оргеева выращивал в теплице коноплю

Правоохранители провели обыски в доме 46-летнего жителя села Бравичены.

В огороде сельчанина полиция обнаружила теплицу с растениями конопли. Парник был оборудован системами полива, вентиляции и освещения, приборами для измерения температуры и влажности воздуха и пр. А в доме нашли приспособления для употребления наркотиков, коноплю и весы.

Всё изъятое было отправлено на экспертизу. За незаконный оборот наркотических средств задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

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