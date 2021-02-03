Не новичок в дискредитации

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Правда о «покушении на жизнь» российского блогера и оппозиционера

Вот уже полгода Россию трясёт от скандала с отравлением А. Навального. Скандал принял международный размах и постоянно подогревается западными СМИ. Случайность?

Загадочное отравление

Первые признаки отравления проявились у А. Навального 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Ему внезапно стало плохо в самолёте. Авиасудно совершило экстренную посадку в Омске. И всё это ради одного пассажира. Навального доставили в отделение токсикореанимации городской клинической больницы № 1, где его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. К спасению блогера подключились лучшие кремлёвские врачи.

Два дня спустя, 22 августа, Навального специальным рейсом перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие врачи терпеливо ждали два дня, пока его спасут от верной смерти российские врачи. На месте немцы согласились с данными экспертизы и не давали комментариев.

7 сентября 2020 года Навального вывели из искусственной комы. 14 сентября отключили от аппарата ИВЛ. 22 сентября он был выписан из «Шарите» и уже вовсю давал интервью немецким и мировым СМИ. 30 сентября Навальный сообщил, что проживает в съёмной квартире в Берлине вместе с женой и сыном. 13 октября он со своей семьёй переехал в деревню Ибах в земле Баден-Вюртемберг с целью «отдохнуть и продолжить восстановление». Фешенебельный дом охранялся спецслужбами ФРГ, имел множество удобств. 23 ноября Навальный уже находился в берлинском отеле Arabel, где продолжал восстанавливать здоровье под чуткой охраной немецких спецслужб.

На самом деле «отравление» Навального больше похоже на операцию западных спецслужб с далеко идущими целями. И главные эффекты появились моментально –санкции против России и Северного потока – 2, дискредитация В. Путина, накачивание рейтинга Навального перед сентябрьскими выборами в Госдуму 2021 года.

Игра стоит свеч?

2 сентября сайт правительства Германии опубликовал заявление, где говорится, что военные токсикологи установили присутствие в организме А. Навального следов вещества из группы «Новичок». «Федеральное правительство самым решительным образом осуждает это нападение», – заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. В Берлине не исключили введения санкций против Москвы. Немцы ссылались на исследования, проведённые спецлабораторией Бундесвера. Позже отравление «Новичком» со ссылкой на результаты собственных исследований в лабораториях, сертифицированных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердили Франция и Швеция. ОЗХО также обнаружила в организме российского оппозиционера А. Навального отравление веществом, которое (внимание!) структурно похоже на «Новичок». То есть вроде «Новичок», а может и не «Новичок».

3 сентября внешнеполитическое ведомство Евросоюза выступило с декларацией, в которой от имени всех 28 стран – членов ЕС самым решительным образом осуждалось покушение на Навального. 15 октября Евросоюз ввёл санкции против шести россиян и российского научного института из-за отравления Навального. В санкционный список попали первый замглавы администрации Кремля С. Кириенко, директор ФСБ А. Бортников, начальник управления администрации по внутренней политике А. Ярин, заместители министра обороны П. Попов и А. Криворучко, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе С. Меняйло. Кроме того, в список был включён Российский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ). Санкции подразумевают ограничение передвижения и заморозку активов.

Официальные лица США стали угрожать санкциями газопроводу Северный поток – 2 из-за отравления Навального. 19 ноября Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию, в которой осуждает возможное отравление российского блогера и призывает власти США ввести санкции против России. 19 января 2021 г. стало известно, что США решили наложить штрафные санкции на судно-трубо-укладчик «Фортуна», а также его владельца – компанию «КВТ-Рус». И всё это объяснялось нарушением демократии в России, арестами и отравлениями оппозиции. Дескать, Германия и ЕС в целом станут зависимыми от авторитарного российского режима. Более того, Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2021 финансовый год штрафные меры за содействие продаже, аренде или предоставление судов-трубоукладчиков для строительства газопровода.

На самом деле «отравление» Навального больше похоже на операцию западных спецслужб с далеко идущими целями. И главные эффекты появились моментально – санкции против России и Северного потока – 2, дискредитация В. Путина, накачивание рейтинга Навального перед сентябрьскими выборами в Госдуму 2021 года.

Что не так с отравлением?

«Отравление» Навального случилось аккурат перед скандальным судебным процессом об оскорблении им ветерана ВОВ. Плюс блогер был осуждён заочно за дело об Ив-Роше с нанесением ущерба компании в более чем 50 млн рублей. Также он был условно осуждён и по делу Кировлеса с ущербом в 16 млн рублей. Навальный – единственный гражданин РФ с двумя условными сроками, 60 нарушениями общественного порядка. Также стали появляться материалы о коррупции внутри организации Навального – Фонда борьбы с коррупцией. Оказалось, Навальный и его люди потратили миллионы рублей, собранных из донатов, на дома, машины и люксовый отдых за границей.

Само отравление вызвало массу вопросов, ведь «Новичок» – боевое отравляющее вещество; он смертоносен в любой дозе; грамм или миллиграмм убивает наповал не только жертву, но и исполнителя. В отравлении Навального «Новичком» усомнился и разработчик отравляющего вещества Владимир Углев. «Применение боевых отравляющих фосфороорганических веществ – зарин, зоман и «Новичок» (А-234) – можно исключить из списка. В этом случае, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной степени окружающие его люди», – приводит слова Углева «Интерфакс». По утверждению разработчика, отравление блогера «Новичком» привело бы к его смерти, а не к коме. Но, кроме Навального, никто не пострадал – ни пассажиры, ни врачи, ни его друзья.

Отсутствие «Новичка» доказывают и анализы биоматериалов Навального, которые были взяты врачами в Омске и предлагались их немецким коллегам, но те почему-то предпочли проигнорировать инициативу омских медиков. Теперь понятно, почему. Кстати, с врачами тоже всё хорошо – живы-здоровы. Хотя за жизнь блогера не одни сутки боролась целая бригада. Омские медики, невероятными усилиями спасшие ему жизнь, поставили основным диагнозом нарушение углеводного обмена, а сопутствующим – панкреатит.

Идём дальше. В истории появилось множество несостыковок. Вначале утверждалось, что его отравили чаем в аэропорту, потом – якобы содержимым бутылки, из которой он пил в отеле. Позже следы «Новичка» вроде нашли на трусах Навального. Про бутылку успешно забыли. Кстати, о бутылке. Мария Певчих, помощница Навального, побежала в отель, нашла бутылку и пронесла её незаметно в самолёт. Выжила, конечно. И это при том, что никто вас в аэропорт с жидкостью не пропустит, значит таковой у неё не было.

Мария Певчих живёт в престижном районе Лондона, владеет сетью книжных магазинов в Британии и участвует в соревнованиях по программе спецназа США «морские котики»! Её отец Константин Певчих – гендиректор зеленоградского ООО «НИОБИС», занимающегося исследованиями в сфере вирусологии, и параллельно разрабатывает систему безболезненной (считай, незаметной) доставки лекарств через кожу SkinPort.

Политолог Владислав Рогимов убеждён, что Мария Певчих – агент британской разведки МI6 под прикрытием. 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию и стала давать интервью лишь с 11 сентября, то есть спустя три недели после случившегося. А до того момента о существовании Певчих ничего не было известно…

Мы уже молчим о том, что «Новичок» есть и у западных спецслужб. Тут интересно другое – абсурдность всей теории: зачем травить лидера с 2% рейтингом, который помог слить протесты на Болотной площади? И как можно выжить после «Новичка»? И почему тогда посадили самолёт? Почему врачи Путина спасли жизнь его злейшему врагу? Почему выдали немцам, зная, что его там могут накачать чем угодно? Почему давали немцам результаты анализов, а те отказались взять их? Неинтересно было, потому что план был другой?

Вывод прост: захотели б ФСБ убить Навального – его бы ликвидировали быстро и правдоподобно. Зачем использовать «Новичок», который, по версии Запада, не оправдал себя в случае со Скрипалём? Ах, он был на слуху! И он – боевой газ! И он даёт возможность применения масштабных санкций, в том числе за использование химического оружия… Убили бы ножиком – было бы несолидно. Пиарить нечего.

В этой истории бросается в глаза лёгкость, с которой власти Германии согласились тратить сотни тысяч евро из бюджета для лечения одного из тысячи оппозиционных лидеров, которые существуют во всех странах мира. Назвать немцев поклонниками Матери Терезы явно нельзя. Уже это вызывает серьёзные вопросы. Отправить врачей, самолёт, предоставить лечение, отели, дома, охрану, машины – зачем всё это?

Но самое важное в этой истории другое: на запросы Генпрокуратуры России представить биоматериалы исследований Навального Германия утверждала, что отправила их в ОЗХО, а ОЗХО, в свою очередь, утверждала, что исходники – в самой Германии. То есть официальных биоматериалов так и не было предоставлено. На этом можно было бы поставить точку.

Большая игра

14 декабря 2020 года The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel и ФБК выпустили совместное журналистское расследование. Согласно его выводам, покушение на А. Навального в Томске совершила группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, которые действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. Проще говоря, СМИ, связанные со спецслужбами Запада, публикуют некое расследование. И что дальше?

21 декабря 2020 года The Insider опубликовал запись телефонного разговора Навального с одним из фигурантов расследования, военным химиком Института криминалистики ФСБ К. Кудрявцевым. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности, бывшего директора ФСБ Н. Патрушева. Понимаете? Сотрудник ФСБ, нарушая протокол, рассказывает по телефону первому встречному пранкеру всю историю, признаётся, что пытался убить Навального, но провалил операцию…

А теперь самое интересное! The Insider сообщил, что Навальный позвонил Кудрявцеву утром 14 декабря, до того как было опубликовано расследование. То есть Навальный координировал свои действия с ЦРУ и MI6!

ФСБ назвало эту запись подделкой. Оно и понятно: звонишь любому подставному гражданину, меняешь его голос через компьютерную программу, выдаёшь весь его бред за откровения офицера ФСБ.

17 января 2021 года Навальный возвратился вместе с женой Юлией в Москву. Его сопровождал немецкий охранник и десятки западных журналистов – CNN, BBC, DW и так далее. При прохождении паспортного контроля он был задержан сотрудниками ФСИН. 18 января решением Химкинского городского суда он был арестован на 30 суток.

И что вы думаете?! 19 января 2021 г., то есть сразу после ареста, появляется фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки» – документальный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией. Фильм повествует о мнимом дворце Путина в Геленджике, где, кроме пугающей роскоши, есть и фонтаны, и аквадискотеки, и кальянная комната. Расчёт прост: отравляем Ющенко – получаем президента Украины, отравляем Навального – получаем президента России. Показываем фильмы про мнимые «золотые унитазы» Януковича – получаем майдан на Украине, показываем мнимый дворец Путина – получаем майдан в России. За пару дней фильм якобы набрал 100 млн просмотров. Все глобалистские соцсети – Фейсбук, Инстаграм, Твиттер, Ютуб – пиарили фильм беспрерывно. Потом оказалось, что просмотры накручиваются Ютубом.

Находясь под арестом, Навальный призвал всех граждан на протесты. 23 и 31 января в России вспыхнули протесты. Вышла в основном молодёжь, которая нападала на ОМОН. К счастью, удалось избежать жертв, но не обошлось без побоев, ушибов, сотен арестованных, драк и жёстких побоищ.

На грани майдана

30 января появился репортаж, который разоблачил фейк про дворец Путина. Внутреннее убранство здания было нарисовано на компьютере. «Дворец Путина» (вернее, отель) принадлежит бизнесмену А. Ротенбергу. Здание не достроено – везде бетон, цемент, доски. И никаких кальянных и аквадискотек. Даже герб нарисовали неправильно: вместо российского – черногорский.

1 февраля телеканал Russia Today опубликовал видеоматериалы беседы представителя ФБК В. Ашуркова с сотрудником британского посольства, которого ФСБ считает агентом MI6. Запись была сделана в 2012 году. Ашурков, исполнительный директор ФБК, намекает, что оппозиционный проект неплохо бы проспонсировать: «Если бы у нас было больше денег, мы бы расширили нашу команду. Человек, который потратит здесь $10–20 млн в год на поддержку, увидит совершенно иную картину. А для тех, у кого на кону миллиарды, это не такие уж большие деньги».

Дальше – больше. 29 января ФБК призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против нескольких десятков россиян – бизнесменов и политиков. Налицо открытый факт предательства Родины. Как ни крути, это так.

На самом деле отравление, расследования о роли ФСБ, фильм про дворец преследовали цель спровоцировать взрыв негодования, протесты, кровь детей. Всё это для достижения трёх целей: отвлечь внимание от беспредела в США, ввести санкции по Северному потоку и заморозить проект, добиться дестабилизации в России с прицелом на свержение Путина. Ему просто не дают времени для внедрения в жизнь результатов референдума. Глобалисты берут реванш и пытаются раздавить важнейшего конкурента. Хотя главная цель – не Путин, а Россия. Курс Путина на укрепление суверенитета страны подвергается мощной атаке извне и изнутри. А кто сказал, что будет легко?

Богдан Цырдя,

политолог