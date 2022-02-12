“Не надо шиковать”: Нантой ответил учительнице, возмущённой счетами за газ (ВИДЕО)

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Депутат ПДС Оазу Нантой прокомментировал обращение учительницы из села Баурчи, в котором она попросила Майю Санду помочь ей с оплатой счетов за газ. Нантой призвал её «не шиковать».

– Уважаемые потребители, ситуация такова, какая она есть. Если газ дорог, мы должны научиться его беречь. И, по крайней мере, не позволять себе шиковать, — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Учительница из Гагаузии опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором рассказала, что её учительской зарплаты не хватает на то, чтобы покрыть квитанцию за газ. Сумма, которая указана в фактуре превысила 8 тысяч леев, передаёт gagauzinfo.md.

– Я попрошу президента Майю Григорьевну Санду помочь мне в оплате за газ, поскольку моя заработная плата сделать это не позволяет. Такого открытого грабежа населения я за свою жизнь не припомню, — заявила она.

С ноября прошлого года НАРЭ несколько раз увеличивало тариф на природный газ для населения с 4,7 лея до 15,18 лея за один кубометр.

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