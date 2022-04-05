Не надо химичить

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О том, как сохранить растения и не навредить здоровью потребителей

Проблема безопасного использования пестицидов возникла практически одновременно с их появлением.

По данным Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), за 10 лет в стране было зарегистрировано около 10 тыс. случаев отравления опасными химическими веществами, из них около 20% составили средства защиты растений.

Выстрелит, но не сразу

Когда озвучивается статистика отравлений пестицидами, это не всегда относится к употреблению продуктов питания. Нерационально используемые и хранящиеся в небезопасных условиях ядохимикаты тоже несут опасность. За последние шесть лет в Молдове зарегистрировано 655 случаев отравления подобными химическими веществами. В результате погибли 24 человека, в том числе пятеро детей.

– Хранить пестициды следует в недоступных для детей местах, – разъясняет специалист НАОЗ Юрий Пынзару. – При их применении нужно использовать только то количество, которое указано на этикетках. Они обладают кумулятивным свойством, накапливаются во внутренних органах и со временем могут вызвать хроническую интоксикацию, которая во многих случаях приводит к смерти.

Количество ядохимикатов значительно возросло после 1990 года, когда аграрный сектор пошёл по пути упрощения и коммерциализации. В Молдове ежегодно используется более 2 тыс. тонн пестицидов, часть из которых оседает в домашних хозяйствах. Проконтролировать, как их хранят и применяют, практически невозможно.

Мы насытили структуру посевных площадей техническими культурами, которые приносят доход, но истощают почву. Бездумно используя пестициды, мы нарушили основополагающие основы земледелия. Мы берём от почвы больше, чем возвращаем.

Экспертиза покажет

Что касается чрезмерного применения пестицидов непосредственно на полях, то фермеры утверждают, что средства защиты стоят очень дорого и без крайней нужды их никто использовать не будет, поскольку дополнительные затраты скажутся на себестоимости продукции.

– Современное сельское хозяйство без пестицидов существовать не может, оно просто не выживет, – утверждает руководитель фермерского хозяйства «Lider-Nord» SV (Рышканский район) Вячеслав Сырбу. – Замечено, что за последние годы выросло количество вредителей и болезней. Если раньше, к примеру, при выращивании подсолнечника фунгициды не использовались, то сейчас без них хорошего урожая не будет. Но не следует забывать, что вся сельхозпродукция проходит экспертизу на наличие химикатов, где чётко указаны предельные нормы их содержания, а фермерам не выгодно, чтобы их урожай забраковали. Вместе с тем я не исключаю, что крупные хозяйства могут себе позволить переборщить с удобрениями, но вряд ли такая практика касается средств защиты.

НАША СПРАВКА

Пестицид – вещество (или смесь веществ) химического либо биологического происхождения, предназначенное для уничтожения вредных насекомых, грызунов, сорняков, возбудителей болезней растений и животных, а также используемое в качестве регулятора роста.

Без станций защиты

Садоводы также не стремятся злоупотреблять пестицидами, хотя они в этом сельскохозяйственном секторе используются очень активно и переборы случаются. Раньше во всех районах работали станции защиты растений, которые в каждом конкретном случае сигнализировали, где и чем надо обработать почву или сад. Да и дешёвых ядохимикатов было навалом, на любой случай. Сейчас каждое хозяйство проводит обработку самостоятельно, руководствуясь регламентом сезонных защитных мероприятий и рекомендациями производителей пестицидов.

– Для получения высокого урожая коммерческие сады пользуются исключительно химзащитой. В Молдове, как и во всём мире, в зависимости от сезона проводится 15 – 20 различных обработок, – уточняет доктор биологических наук, сотрудник научно-практического Института садоводства, виноградарства и пищевых технологий Александр Чернец. – Здесь важную роль играют два основополагающих условия: во-первых, препараты должны быть качественными, во-вторых, их следует правильно использовать, что может обеспечить только грамотный агроном по защите. Очень часто более дешёвые средства растениям не помогают, но тем не менее накапливаются в плодах. В любом случае фрукты концентрируют какое-то количество химических элементов, которые со временем оседают в организме человека. У нас есть 10 гектаров сада, где в течение многих лет не проводилось ни одной обработки, там действительно экологически чистая продукция, хотя урожайность заметно ниже.

Биологические методы защиты растений существуют давно. К примеру, азот, содержащийся в минеральных удобрениях, на самом деле используется лишь на треть, две трети уходит на согревание воздуха. Но мы можем получать азот из атмосферы, его там 78%. В перспективе Молдова могла бы обрабатывать поля, сады и виноградники без химии, но это для нас дорого и непривычно.

Комментарий

Все угрозы – в наших умах

Борис Боинчан, директор Научно-исследовательского института полевых культур «Селекция»:

– Мы пошли по пути интенсивного использования средств химии, многие процессы в сельском хозяйстве упростили, в частности севообороты. Мы насытили структуру посевных площадей техническими культурами, которые приносят доход, но истощают почву. Бездумно используя пестициды, мы нарушили основополагающие основы земледелия. Почва – живой организм, мы берём от неё больше, чем возвращаем. Землю нужно подкормить растительными остатками, например, бобовые способствуют накоплению азота. Важна подкормка навозом, но животноводство практически угроблено, поэтому из севооборота мы исключили многолетние травы. Всё взаимосвязано. Мы вынуждены использовать всё большее количество химии, потому что наши почвы больны и истощены. Проблема не во вредителях и сорняках, в природе всё сбалансированно, – все угрозы в наших умах. Если мы вернёмся к природным экосистемам, тогда сможем существенно сократить применение химии. На базе института есть 30-летний опыт экологического земледелия, где мы не используем химию и у нас урожай не ниже, чем у других. Сейчас всё направлено на то, чтобы любой ценой добиться прибыли, а что происходит с воздухом, водой нас не волнует. Мы не должны забывать и о глобальном потеплении. Но для того чтобы вернуться к идеальной модели, аграрному сектору нужен стимул со стороны государства. О деятельности хозяйств нужно судить по тому, как они заботятся о почве. Стимулировать надо тех фермеров, которые соблюдают все меры, направленные на накопление гумуса и сохранение плодородия почв. Должна быть государственная структура, которая будет это контролировать. Чрезмерное использование пестицидов – это проблема всего человечества. Однако лозунг экологов гласит, что мыслить надо глобально, а действовать локально.

Мнение Кодряну

Вредный остаток

Остаточное содержание пестицидов сохраняется в сельскохозяйственных продуктах из-за их неправильного применения. Законодательство РМ предусматривает ответственность каждого производителя, независимо от объёма и вида выпускаемой сельхозпродукции. То есть каждый фермер должен подтвердить её безопасность результатами лабораторных исследований при проведении самостоятельного контроля. Кроме того, все сельхозпроизводители, согласно закону, регистрируются в наших районных подразделениях как пользователи ядохимикатов и удобрений, и каждое их применение отражается в специальном учётном журнале.

Перед поставкой продуктов на местный или зарубежный рынок производитель также должен заручиться результатами аккредитованных лабораторий, которые любое превышение норм вносят в электронную систему государственного регистра. Помимо всего, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) ежегодно осуществляет лабораторный контроль за содержанием остаточного количества пестицидов и нитратов в местной и импортной сельхозпродукции, который проводится согласно государственным программам, разработанным по методике выявления максимальных рисков. Превышение остаточного содержания пестицидов, исходя из общего количества исследованных, составляет менее 1%. Что касается поставки импортных продуктов, не соответствующих нашим стандартам, тогда производитель находится под усиленным контролем с обязательным отбором проб для исследования ещё при пересечении границы Молдовы. По результатам проверки разрешается или запрещается въезд. В условиях высокой конкуренции на мировом рынке сельхозпродукции всем производителям нужно быть предельно ответственными. Ну а потребители должны внимательно читать информацию на этикетках к товару и требовать от продавцов документы, подтверждающие безопасность продуктов (результаты лабораторных исследований или сертификат безопасности).

Ион Кодряну,

главный инспектор Управления безопасности и качества пищевых продуктов неживотного происхождения ANSA

Наталья Устюгова