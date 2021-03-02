Не на повышение пенсий и не на закупку вакцин, а на досрочные выборы: как Санду намерена потратить деньги из бюджета (ВИДЕО)

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Майя Санду не видит проблемы в том, чтобы в кризисный год потратить 120 миллионов леев не на поддержку тех, кто нуждается в помощи, и не на закупку вакцин от коронавируса, а на проведение досрочных выборов. Это президент дала понять, отвечая на вопрос журналистов, откуда взять деньги для организации голосования.

– Страна нуждается в проведении досрочных выборов. У нас есть бюджет, в котором запланированы расходы на миллиарды леев. Если вы посмотрите на эффективность этих расходов, вы найдёте деньги для выборов, – сказала она.

Ранее Игорь Додон отмечал, что на 120 миллионов леев, которые Майя Санду хочет потратить на проведение досрочных выборов, можно купить 1 млн доз вакцины от коронавируса для населения.

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