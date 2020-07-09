Не лучше ли массовое тестирование?

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Почему бы Минздраву не провести массовое тестирование населения на коронавирус, ведь мы уже неоднократно убеждались, что чем больше тестов делается, тем большее число заболевших выявляется? Н. Паскал, Хынчешты

Отвечает Николай Фуртунэ, директор Национального агентства общественного здоровья, главный санитарный врач РМ:

– Мы пытались проводить массовое тестирование населения, но это не что иное, как растрата тестов впустую и перегруженные лаборатории. Такого давления я не видел ни в одной другой стране, кроме Республики Молдова. Что касается тестирования и тестов: лично я, как эпидемиолог, не испытываю сожаления по поводу того, что было сделано до сих пор.