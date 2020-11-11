Не “кульками”, а мешками: Цырдя раскрыл схему незаконного финансирования ПДС и Санду (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ, политолог Богдан Цырдя рассказал об “операции “CAER”, осуществлённой на президентских выборах 2016 года.

По его словам, данная НПО была зарегистрирована 28 декабря 2015 года. С января по апрель 2016-го посольство Великобритании и Европейский фонд за демократию “вкачали” в неё 2 млн леев. Примечательно, что Майя Санду, нынешний депутат ПДС Игорь Гросу, член ПДС, бывший министр образования Лилиана Николаеску-Онофрей стали экспертами “CAER”, после чего деньги данной организации были переведены в электоральный фонд Санду. 4 мая 2017 года, после выборов, данная НПО прекратила свою деятельность.

– Эту НПО-шную “прокладку” создали под президентские выборы 2016 года, – пояснил Богдан Цырдя.

В мае 2016 года, отмечает он, была создана ещё одна НПО – Fortius. Обе неправительственные организации были быстро зарегистрированы тогдашним режимом. Фонды CАЕR (2 млн леев), Fortius (40 000 $) и Института общественных политик (36 700 $) были использованы в президентской компании Майи Санду 4 года назад под видом пожертвований от простых граждан, констатирует Цырдя.

– Получая зарплаты от CАЕR, эксперты этой организации – Санду, Гросу, Николаеску-Онофрей и другие – официально жертвовали эти средства на кампанию. Посмотрите, кто были донорами Санду: пенсионеры, и все сдавали по 120 леев. Майя Григорьевна, это некрасиво. То есть, они сначала брали деньги из НПО, а потом давали их пенсионерам и “свободным профессионалам” для пожертвований. Деньги разбивали на мелкие суммы, чтобы невозможно было посчитать. Майя Санду и её партия получают огромные отчисления из НПО сети Сороса, и все эти организации работают напрямую на неё. Они же оплачивают роскошную жизнь “соросят”. Здесь речь не о “кульках”, а о мешках, – подчеркнул Цырдя.

Упомянутые депутатом ПСРМ лица данные заявления пока не прокомментировали.