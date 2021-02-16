“Не издевайтесь над гражданами”: Марианна Дурлештяну обратилась с призывом к политическим силам страны

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Кандидат парламентского большинства на пост премьер-министра Марианна Дурлештяну отмечает, что не представляет никакую политическую партию, а согласилась на это предложение в условиях беспрецедентного политического, пандемического и экономического кризиса, который переживает наша страна. Об этом она пишет на своей странице в соцсети, подчёркивая, что в этих условиях Молдове нужно такое правительство, которое сможет взять ответственность и найти выход из сложившейся ситуации, а не зависеть от амбиций тех или иных политиков.

– Я приняла это предложение, потому что не могу быть равнодушной, – пояснила она.

Экс-министр финансов отмечает, что бюджет страны устойчив до июня 2021 года, а дефицит бюджета может удвоиться, достигнув 28 млрд леев. В этих условиях Молдову может ожидать финансовый коллапс. Политики должны представить “дорожную карту” проведения досрочных выборов с чётким описанием того, как они будут объявлены, когда состоятся и как в этот период будет управляться страна, уверена Дурлештяну.

– Хочу увидеть, какие расходы будут урезаны и каковы будут источники для проведения досрочных выборов. Что будем делать с программой вакцинации, которая не заложена в бюджет, как будут выделяться средства для тестов на коронавирус и для поддержки социально уязвимых слоёв населения, которым нужно выжить в этот непростой период? Как поддержим деловую среду? Экономический спад составит не 14%, а гораздо больше, и как будем обеспечивать бюджет страны после июня 2021 года? – задаётся вопросами кандидат.

Марианна Дурлештяну отмечает, что все силы в стране должны проявить политическую волю и взять ответственность перед гражданами, а Майя Санду – обеспечить диалог со всеми фракциями, чтобы преодолеть эту беспрецедентную ситуацию.

– Призываю все политические силы: не издевайтесь над гражданами! Скоро не будет ни электората, ни кого выбирать! Я не представляю никого в этом парламенте и не вхожу ни в какие партии. Я простой гражданин, которому не безразличны отданные населением голоса, – заключила она.

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