Не хватает учеников: в восьми школах Яловенского района не откроют лицейские классы

Не хватает учеников: в восьми школах Яловенского района не откроют лицейские классы

В Яловенском районе 8 лицеев из 15 существующих не откроют новые 10-ые классы из-за недостаточного количества учащихся, подавших документы на зачисление. 

Согласно решению районного совета Яловен, минимальное количество кандидатов для открытия лицейских классов было увеличено с 15 до 18. Таким образом, в 8 лицеях не хватило желающих. Учащиеся, которые уже подали свои документы в соответствующие учреждения, будут направлены в другие лицеи, передает ialovenionline.md.

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