Не хотел идти пешком: пьяный рыбничанин угнал два авто и попал в аварию

0

О перевёрнутой машине в кювете в милицию сообщила бригада скорой помощи. В салоне “Жигули” никого не было.

Сотрудники милиции вышли на 46-летнего хозяина ВАЗ. Оказалось, у жителя села Ержово ночью авто угнали. Позже выяснилось, что той же ночью была похищена ещё одна машина – “Газель” у 62-летнего сельчанина. Её обнаружили на обочине соседней улицы.

Оперативники установили личность подозреваемого: им оказался 19-летний рыбничанин. В ходе допроса выяснилось: парень пришёл в гости к приятелю. После застолья направился домой, но в пути устал и решил добраться до города на автомобиле. На глаза попалась “Газель”, однако в дороге она заглохла. Следующей машиной стали “Жигули”. Угонщик едва не врезался в опору электропередачи и оказался в кювете. С места ДТП скрылся, пишет mvdpmr.org.

Оказалось, у молодого человека нет и никогда не было водительского удостоверения. По его словам, обе машины были не заперты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.