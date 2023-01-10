Не дышите глубже

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О том, что загрязняет воздух в населённых пунктах Молдовы

Подготовила Любовь Чегаровская, info@aif.md

Первая неделя января была не по сезону тёплой, и в этот период в Кишинёве и Бельцах регистрировался повышенный уровень загрязнения воздуха. В связи с похолоданием концентрация вредных веществ снизилась, однако главные причины остаются.

Тревожная ситуация

3 января Агентство окружающей среды выпустило пресс-релиз с сообщением о превышении нормы загрязнения воздуха в 2,8 раза. В связи с тем что загрязнение негативно сказывается на людях с проблемами дыхательной системы, специалисты госведомства рекомендовали им как можно меньше находиться на улице. «Мелкие взвешенные частицы представляют собой вдыхаемые загрязняющие частицы диаметром менее 2,5 микрометра, которые могут попадать в лёгкие и кровь, вызывая большие проблемы со здоровьем. Наиболее серьёзное воздействие приходится на лёгкие и сердце. Это может привести к кашлю или затруднённому дыханию, обострению астмы и развитию хронических респираторных заболеваний», – говорилось в сообщении для прессы.

Такие новости вовсе не обрадовали людей, тем более что известно: отрицательные последствия загрязнённого воздуха могут проявиться как сразу, в виде защитной реакции организма (аллергия, раздражающий кашель, изменения в голосе, дискомфорт и раздражение в глазах, в носу, во рту, в горле, а также головные боли, головокружение, упадок сил), так и через некоторое время при длительном пребывании на улице. Это может спровоцировать некоторые острые или хронические заболевания дыхательных путей.

Состоянием воздуха в столице озаботилась и местная власть. Мэр Кишинёва направил официальное письмо центральным властям с просьбой поставить в известность столичную администрацию о главной причине загрязнения воздуха – проблема-то серьёзная, и надо понимать, какие действия следует предпринять. «Запросили у учреждений официальную информацию о причинах и источниках загрязнения атмосферы, зарегистрированного в последнее время на территории муниципия Кишинёв, в связи с очевидным ненадлежащим качеством воздуха. Мэрия Кишинёва открыта для полноценного сотрудничества со всеми ответственными секторами в рамках муниципальной публичной администрации для осуществления действий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и улучшению качества воздуха», – написал мэр Кишинёва Ион Чебан в своём Телеграм-канале.

Я не думаю, что в муниципии Кишинёв или вообще в Республике Молдова будет достигнут уровень загрязнения, превышающий 50% или 80%, когда нам придётся носить маски. У нас не как в Пекине. Мы не схожи ни по климатической зоне, ни в плане экономического развития, ни трафика. Эти предположения необоснованны.

«Сюрпризы» тёплой погоды

В свою очередь специалисты Агентства окружающей среды призвали граждан сохранять спокойствие и заверили, что в данном случае речь идёт не о чрезвычайной ситуации, а всего лишь о тревожной. «Ситуация должна побудить как государственные органы, так и каждого отдельного жителя к совместным усилиям, направленным на сокращение выбросов с целью дальнейшей защиты здоровья людей и окружающей среды», – говорилось в очередном пресс-релизе агентства.

Вместе с тем были названы причины загрязнения и перечислены рекомендации, которые, по мнению чиновников, должны были защитить от его отрицательного воздействия. Значительное превышение вредных частиц в атмосфере объяснялось тёплой погодой, повышенным количеством транспортных средств в городе, а также из-за образующегося большого объёма дыма и сажи при отоплении зданий. «Влияние тёплого воздуха в сочетании со слабым ветром и наличием облаков способствовало накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Отсутствие интенсивного горизонтального и вертикального движения воздушных масс привело к превышению количества частиц РМ10. Такое многократное превышение обусловлено высокой загруженностью дорог на отдельных участках, задымлённостью и копотью от отопления жилых и промышленных помещений», – объясняли специалисты Агентства окружающей среды.

В этой связи экономическим агентам было рекомендовано экстренно перейти на новый сокращённый режим работы. Им запретили использовать для отопления помещений шины, отработанное масло и пластиковые отходы, которые в значительной степени способствуют загрязнению воздуха в густонаселённых районах и городах. Дорожная полиция была привлечена для оптимизации движения транспорта.

До масок не дойдёт

Начальник муниципального управления здравоохранения Борис Гылкэ считает, что Министерство окружающей среды, в адрес которого мэрия направила запрос с просьбой назвать причины загрязнения воздуха, ответило уклончиво и невразумительно, не назвав основную – обогрев столичных многоэтажных домов мазутом, побочные продукты которого крайне отрицательно сказываются на здоровье жителей Кишинёва.

Спустя несколько дней одновременно с похолоданием снизился уровень загрязнения воздуха в Кишинёве. Природоохранные госведомства считают, что нет повода для беспокойства, а тем более вряд ли гражданам будет рекомендовано ношение защитных медицинских масок, как предполагают некоторые лица.

– Я не думаю, что в муниципии Кишинёв или вообще в Республике Молдова будет достигнут уровень, превышающий 50% или 80%, когда нам придётся носить маски. У нас не как в Пекине. Мы не схожи ни по климатической зоне, ни в плане экономического развития, ни трафика. Эти предположения необоснованны, – утверждает министр окружающей среды Родика Иорданова. – Люди старше 40 лет помнят, что в советское время Кишинёв тоже был промышленно развит и централизованное теплоснабжение обеспечивалось мазутом, но мы не носили масок.

Мнение Гылкэ

Мазут усугубляет инфекции

Чтобы всем было ясно, загрязнение происходит по следующим причинам (в порядке убывания):

Использование хранящегося годами мазута плохого качества для производства тепловой энергии в Кишинёве (мазут – самый загрязняющий вид топлива), страны ЕС отказались от использования мазута и угля именно из-за чрезмерного загрязнения. Промышленность и заводы, которые сейчас работают на твёрдом топливе (мазут, уголь, даже паллеты или дрова – все вместе больше загрязняют окружающую среду, чем газ). Загрязнение со стороны частного сектора: домохозяйства сейчас используют в основном твёрдое топливо (дрова, уголь, паллеты), а также любые отходы, имеющие свойство гореть, в том числе бытовые отходы и покрышки. Люди не могут позволить себе газовое отопление по причине дороговизны, даже с этими формальными компенсациями. В средствах массовой информации растиражирован ответ центральных властей о том, что первопричина загрязнения – якобы движение в Кишинёве (с намёком на то, что виновником является мэрия Кишинёва). Вы серьёзно?! Уважаемые правители страны, дорожное движение в Кишинёве будет на последнем месте в списке причин загрязнения атмосферы! У нас в столице всё больше и больше электротранспорта (новые троллейбусы и электромобили), а загрязнение появилось во время школьных и университетских каникул, когда в Кишинёве (и это очевидно!) гораздо меньше движения. Конечно, атмосферное давление и облачность в последние дни создали парниковый эффект. Эти атмосферные явления помогли нам понять, насколько сильно загрязняется Кишинёв в результате использования мазута (а не газа – он безвредней). Относительно плохого показателя качества воздуха в других районах за пределами Кишинёва. Знают ли в Министерстве окружающей среды, для чего было выдано разрешение Рыбницкому металлургическому заводу и как правительство контролирует выбросы из Рыбницы? Кстати, в текущий эпидемиологический период (вирусы с осложнениями и необъявленная Минздравом эпидемия гриппа) загрязнение атмосферы только усугубляет и осложняет течение респираторных инфекций как у детей, так и у взрослых.

Борис Гылкэ,

начальник муниципального управления здравоохранения

В тему

Несвежий воздух

В случае если ситуация с загрязнением воздуха усугубится, экологическое госведомство рекомендует гражданам:

ежедневно знакомиться с прогнозом загрязнения воздуха на официальном сайте Агентства по охране окружающей среды или на странице Фейсбука, чтобы знать наиболее опасные дни;

при высоких концентрациях вредных веществ в воздухе рекомендуется поменьше бывать на свежем воздухе и сокращать физические нагрузки людям с заболеваниями сердца и лёгких, детям, беременным, пожилым людям;

квартиры можно в такие дни проветривать только рано утром;

не заниматься спортом в местах интенсивного движения транспорта;

экономить электроэнергию, чтобы сократить выбросы парниковых газов;

реже использовать личные автомобили, а пользоваться общественным транспортом, ездить на велосипеде или ходить пешком.