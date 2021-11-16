Не довёз контрабанду: неизвестный спрятал сигареты в цветочном горшке

Не довёз контрабанду: неизвестный спрятал сигареты в цветочном горшке

Необычный инцидент произошёл накануне в Международном аэропорту Кишинёва. В одном из ресторанов сотрудники Пограничной полиции обнаружили несколько пакетов и сумку, спрятанных в горшке с цветком. 

За подозрительным багажом некоторое время следили, однако за ним так никто и не пришёл, поэтому было принято решение провести проверку. В итоге пограничники нашли в пакетах и сумке 40 блоков с сигаретами разных марок и два табачных брикета.

Обстоятельства инцидента выясняются, устанавливается личность владельца багажа.

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