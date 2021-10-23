Не дошёл до дома: разыскивается мужчина

Не дошёл до дома: разыскивается мужчина

Устанавливается местонахождение Гиша Руслана Владимировича 1976 года рождения, проживающего в селе Ближний Хутор.

Мужчина 21 октября, примерно в 17:00, вышел из чужого дома в Тирасполе и направился к себе домой. С тех пор его местонахождение неизвестно, пишет mvdpmr.org.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы тёмные.

Был одет в чёрный пуховик, тёмные спортивные штаны с белыми лампасами, обут в тёмные кроссовки.

Известно, что мужчина состоит на учёте у психиатра, ранее злоупотреблял спиртными напитками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Гиша Руслана, просят позвонить по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, а также по телефонам: (533) 7-83-09, 7-82-17 или (533) 8-15-29.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md