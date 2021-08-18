Не договорились: таксист повздорил с пассажирами и получил кулаком в лицо

Не договорились: таксист повздорил с пассажирами и получил кулаком в лицо

В Тирасполе водитель службы такси приехал к одному из увеселительных заведений. Компания из трёх мужчин и двух женщин с трудом поместились в авто.

Когда отъехали, водитель сказал, что за перегруз придётся доплатить. Клиенты были категорически против и учинили скандал. Тогда автомобилист остановил транспорт и предложил людям покинуть салон. В ответ получил кулаком в лицо от пассажира, пишет mvdpmr.org.

Во время завязавшейся потасовки таксист успел вызвать подмогу. Ему на выручку подоспел коллега и милиция. Всех участников инцидента доставили в инспекторат, разбирательство по факту хулиганства продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md