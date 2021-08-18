Не договорились: таксист повздорил с пассажирами и получил кулаком в лицо

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В Тирасполе водитель службы такси приехал к одному из увеселительных заведений. Компания из трёх мужчин и двух женщин с трудом поместились в авто.

Когда отъехали, водитель сказал, что за перегруз придётся доплатить. Клиенты были категорически против и учинили скандал. Тогда автомобилист остановил транспорт и предложил людям покинуть салон. В ответ получил кулаком в лицо от пассажира, пишет mvdpmr.org.

Во время завязавшейся потасовки таксист успел вызвать подмогу. Ему на выручку подоспел коллега и милиция. Всех участников инцидента доставили в инспекторат, разбирательство по факту хулиганства продолжается.

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