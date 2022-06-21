Не договорились. Фермеры проведут сегодня обещанный протест

Не договорились. Фермеры проведут сегодня обещанный протест

Ассоциация “Сила фермеров” проведёт сегодня, 21 июня, протест с использованием сельскохозяйственной техники во многих районах страны. Об этом представители организации сообщили после встречи с Натальей Гаврилицей. Премьер не дала им конкретного ответа на выдвинутые требования. 

– Протест остаётся в силе, поскольку мы так и не услышали, когда будут выполнены наши требования, хотя большинство из них были признаны справедливыми, – отметили в ассоциации. 

Фермеры требуют возместить им акцизы на купленное в 2022 году топливо, частично компенсировать затраты на солярку, удобрения и пестициды, приобретённые за последние полгода, не допустить дефицита на рынке горючего и ограничить торговую надбавку при продаже топлива оптом 1,5 леями за литр, разблокировать экспорт пшеницы или закупить для госрезерва минимум 100 тысяч тонн зерна у местных аграриев.

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