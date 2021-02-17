Не до жиру

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О том, каким должно быть питание в больницах

Люди – существа странные. В ресторанах мы заказываем малокалорийную и здоровую пищу и выкладываем за неё кругленькую сумму, но если нам случается стать пациентом больницы, то сразу хочется еды сытной, солёной, острой и копчёной. И разносолов тоже хочется, потому что больные – часто капризные. Но правда и в том, что порой в больницах путают диетическую пищу с кулинарными помоями.

О вкусах спорят

В марте прошлого года в Молдове стали появляться отделения, куда направлялись пациенты с COVID-19. Они попадали в полную изоляцию. У многих отсутствовали вкус и обоняние, некоторые впадали в депрессию. Именно тогда началась волна жалоб на питание, в частности в ковидных отделениях. В список критикуемых попала и Комратская районная больница. Год назад в этом лечебном учреждении на питание одного больного выделялось всего 14 леев 30 банов. Много ли продуктов можно купить на эти деньги?

Во всех государственных больницах Молдовы питание обеспечивается за счёт средств Национальной медицинской страховой компании. Сумма, выделяемая на продукты, зависит от бюджета больницы и решений персонала, непосредственно занимающегося этими вопросами. Учитываются многие факторы – к примеру, стоимость воды, отопления лечебных корпусов в регионе, цены на закупку продукции и т. д.

– Ещё в апреле 2020 года сумма на питание больных была увеличена до 30 леев, недостающие средства выделяет Исполком Гагаузии, – пояснила директор Комратской районной больницы Нина Райлян. – Это хороший пример поддержки местными властями. Но надо отметить, что при коронавирусной инфекции, помимо всего, часто страдает и нервная система. Пациенты, особенно в самом начале, испытывали страх, впрочем, как и медицинский персонал и всё население. Сами заболевшие в глазах общества становились чуть ли не изгоями, им часто не хватало эмоциональной поддержки. Возможно, поэтому они всему придавали негативную окраску. Когда им становилось лучше, они извинялись и благодарили нас за всё. Когда улучшалось состояние больного, менялось и его мироощущение.

В конце прошлого года Комратская районная больница вошла в топ пяти лучших региональных учреждений Молдовы. У неё появились два корпуса, построенных по современным проектам, закуплено новое оборудование для кухни. Имеется даже свой компьютерный томограф, чем могут похвастаться далеко не все региональные медицинские учреждения.

В каждом медицинском учреждении есть диетологи, которые определяют, чем нужно питаться конкретному пациенту, чтобы ему не навредить. Но, конечно, очень многое зависит от повара.

Это вам не ресторан

Среди республиканских лечебных учреждений, чьих поваров хвалят пациенты, значится Институт кардиологии. При этом следует учесть, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже показана определённая диета.

– Ежедневное меню каждого пациента оценивается в 27–32 лея, что вполне достаточно для питания кардиологического больного. Это диета №10 и №10а, – уточняет главная медицинская сестра Института кардиологии Татьяна Колесник. – У нас исключается жирная, копчёная, солёная пища, но еда всё равно получается вкусной – во многом благодаря искусству поваров. Пациентам с сопутствующими заболеваниями предлагается другая диета. Возможно, им хотелось бы большего, но мы руководствуемся нормативами и регламентами, утверждёнными Минздравом. Когда мы тестируем наших пациентов, спрашиваем их и о еде. Большинство говорит, что они питаются почти как дома. В зимнее время мы варим компоты из шиповника, сухофруктов, летом – из свежих фруктов. Хотя мы знаем, что угодить всем невозможно. У каждого свой вкус.

Можно предположить, что в республиканских лечебных учреждениях питание всегда лучше, поскольку они базируются в столице, но на самом деле месторасположение на качество обедов не влияет. К примеру, в Рышканской районной больнице тоже едой все довольны, включая пациентов ковидного отделения.

– Как и во всех больницах, меню у нас составляется согласно диагнозу, и в среднем на питание одного человека в день затрачивается около 25 леев, – говорит и. о. директора Рышканской районной больницы Лилия Киселицэ. – Мы укладываемся в эту сумму и соблюдаем режим питания. Поваров мы подбирали с учётом их знаний специфики приготовления диетических блюд, и они хорошо справляются. И ещё нужно учесть, что больница – это не ресторан. Мы включаем в меню то, что полезно.

Пища от Гиппократа

Как уточнила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, нутриционист, доцент кафедры семейной медицины Государственного университета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану Луминица Сувейкэ, разработка меню в больницах – это целая наука, в том числе и потому, что питание – тоже лечение, о чём говорил ещё Гиппократ. Безусловно, еда должна быть вкусной, но она несколько отличается от той, которую большая часть пациентов привыкли есть дома. В рацион здорового человека должно входить около 50% углеводов, 20% белка и 30% жиров. Но лечебное меню разрабатывается согласно диагнозу. При панкреатите и заболеваниях желудочно-кишечного тракта режим питания очень строгий, исключающий жирную пищу. При гипертонии и болезнях сердца, к примеру, показано потребление соли не более 3 граммов в сутки. Специальная диета с пониженным содержанием углеводов необходима и больным сахарным диабетом. И никаких химических усилителей вкуса.

– В прошлом году мы столкнулись с новой категорией пациентов – это граждане, заболевшие COVID-19. У таких пациентов нередко повышается уровень глюкозы в крови, нарушается работа органов и систем организма, обостряются хронические заболевания, поэтому и показана достаточно строгая малокалорийная диета без излишеств, – поясняет Луминица Сувейкэ. – В каждой больнице есть диетологи, которые определяют, чем нужно питаться конкретному пациенту, чтобы ему не навредить. Но, конечно, многое зависит от повара. Из одинаковых наборов простых продуктов один кулинар может сотворить гастрономический шедевр, а у другого получается очень невкусная еда.

Эксперт считает, что в каждой больнице должен быть хозяин в лице руководителя, который эту самую еду дегустирует и по мере возможности старается расширить ассортимент предлагаемых блюд. По мнению Л. Сувейкэ, было бы правильнее, чтобы организацией питания занимались не руководители лечебных учреждений, которым и без того забот хватает, а специализированные фирмы на основании заключённых договоров. Многие частные клиники уже пошли по этому пути: пациентам разносят еду в контейнерах, а за её качество отвечает фирма-поставщик. Надо сказать, что конкуренция на этом рынке достаточно большая. А там, где есть здоровый дух соперничества, исходный продукт всегда лучше. Только согласятся ли коммерческие повара с той суммой, которую выделяют на питание больных государственные структуры?

Комментарий

Глаз да глаз

Сергей Сырги, начальник управления торговли, общественного питания и защиты прав потребителей Национального агентства по безопасности пищевых продуктов:

– В 2020 году сотрудниками агентства были проведены 93 проверки пищевых блоков в больницах, санаториях и в детских приютах. В 12 случаях выявлены разного рода нарушения, и работа пищеблоков на некоторое время была приостановлена. Кроме того, мы предъявили 28 уведомлений о несоответствии пищи требованиям приготовления, на устранение которых отвели 30 дней. Следует учесть, что 2020-й – год пандемии, поэтому мы не могли проверять лечебные учреждения, где находились пациенты с COVID-19, но это не значит, что они остались без внимания. В этих больницах имеется внутренняя система контроля безопасности пищевых продуктов и гигиены приготовления еды. Есть, конечно, и несоответствия, а к самым распространённым можно отнести следующие: пищеблоки находятся в постройках старого типа с изношенной канализацией и водопроводом; морально и физически устаревший инвентарь – кухонная утварь; проблема с вентиляцией. Вместе с тем в Молдове очень много больниц, где в пищеблоках был проведён капитальный ремонт и установлено современное оборудование.

Осуществляется строгий контроль и качества продукции, которая закупается только у авторизованных экономических агентов. Но мы не можем отвечать за нормы потребления, калорийность и вкусовые качества приготовленных блюд. Эти вопросы вне нашей компетенции, это прерогатива Национального агентства общественного здоровья. Если у пациентов больниц возникают сомнения по поводу качества продуктов, им следует обращаться к руководителю лечебного учреждения, который должен инициировать внутренние проверки.

Если обращение проигнорировано, можно позвонить к нам в агентство по телефону горячей линии – 0 800 800 33.

Наталья Устюгова