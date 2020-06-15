Не дать себе раскиснуть

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О том, как люди адаптировались к режиму вынужденной самоизоляции

Мы никогда не думали о том, что нечто подобное возможно в XXI веке, когда за несколько дней огромный мир с его красотами, возможностями, соблазнами сожмётся до размера собственной квартиры. Без всякого преувеличения, каждый житель страны, как и все на планете, за три весенних месяца пережил настоящую перезагрузку. С началом лета республика постепенно возвращается к нормальной жизни.

«АиФ в Молдове» поинтересовалась у наших читателей, как самоизоляция повлияла на их жизнь, отношения, что нового они узнали о себе самих?

Наши школьники разбираются в некоторых вещах лучше, чем взрослые, и бывают добрее, терпимее своих наставников. Чем больше в преподавательской среде появится специалистов с такими мыслями, тем лучше пойдёт в Молдове процесс образования. Изоляция показала, что в этой сфере пора отказываться от старых практик, где учителя – начальники, а ученики – их подчинённые, и переходить к реальному сотрудничеству.

Режим спасения

В столичном детском центре, где работает менеджером Татьяна Горчак, ведут подготовку малышей к школе. Впрочем, здесь не отказываются заниматься и со школьниками, которым не даются те или иные предметы.

– Во время самоизоляции занятость многих молодых мам, чьи дети посещают наш центр, не уменьшилась. Напротив, рабочая нагрузка с переходом на дистанционный формат только увеличилась. А тут ещё пришлось экстренно осваивать навыки педагога, чтобы помогать своему ребёнку в учёбе, – говорит Татьяна Горчак.

Одна мама призналась, что первые две недели испытывала такое напряжение, было так сложно, что в какой-то момент ей казалось: вот-вот – и она взорвётся. Работу, которую женщина раньше выполняла в офисе, приходилось делать из дома. Шестилетний сын перешёл на онлайн-обучение с учителями центра, и мама держала под контролем график его занятий. Конечно, никто не отменял и всевозможные домашние заботы. Спасательным кругом для этой занятой женщины стал распорядок дня, в который она вписала различные дела всех членов семьи и добилась, чтобы все его придерживались. В результате это снизило уровень стресса в семье, обеспечило возможность родителям спокойно работать в самоизоляции, ребёнку учиться и всем комфортно проводить время вместе.

День урока

Учительница начальных классов лицея имени Рамбама Наталья Озеранская работает в школе более 17 лет. Говорит, что до пандемии она, как и многие её коллеги, понятия не имела, что такое корпоративный сервис Zoom. А про сервис для дистанционного обучения Google-класс знали педагоги, которые занимались проектной деятельностью. Когда пандемия заставила учителей перейти на онлайн-обучение, пришлось за несколько дней осваивать новые компьютерные программы и приложения, а это было непросто. Нелегко было при переходе на новый формат и ученикам младших классов.

– Сначала ребятам было интересно учиться дома, глядя в экран компьютера или смартфона. А потом они стали уставать от заданий, от ограничения в движениях, от отсутствия живого общения. Дети плакали и говорили, что хотят в школу, к друзьям и одноклассникам, – рассказывает Н. Озеранская.

Но со временем второклассники втянулись. А ещё помогла акция ко Дню Победы, когда каждый ученик прочитал на камеру стихотворение о войне. Из роликов, записанных родителями, сын Натальи смонтировал видео, которое было выставлено в группу класса. Фильм посмотрели все чтецы вместе с родителями. После этого у ребят стало меняться отношение к онлайн-обучению в лучшую сторону.

Новый формат сильно повлиял на занятость учителя Озеранской. До эпидемии коронавируса она возвращалась из школы к трём часам дня, а теперь её день напоминает один длинный урок, который начинается в девять утра и заканчивается в восемь вечера. Компьютер Натальи всё время остаётся включённым – то она отвечает на вопросы родителей, то учеников как устно, так и письменно…

Справляться с психологическими нагрузками и подзаряжать собственные «батарейки» Н. Озеранской помогают школа и её семья. Самый лучший отдых для Натальи – смена деятельности: погуляла с собакой после уроков, перевесила занавески, поменяла местами посуду, пообщалась с коллегами по телефону – и будто второе дыхание открылось.

Убить в себе эгоиста

Занятие любимым делом помогло без стресса адаптироваться к новым условиям жизни и председателю Ассоциации интеллектуальных игр РМ Евгению Полякову.

– Разговор об играх в формате онлайн в ассоциации обсуждался с 2014 года, – рассказывает Евгений Поляков. – Самоизоляция помогла в короткий срок переформатировать деятельность интеллектуальных игроков и дала сообществу импульс для развития. На второй день после объявления чрезвычайного положения игры в формате онлайн стали проходить каждый день, потом – раз в неделю.

Игроки провели благотворительную онлайн-игру, в которой приняли участие 110 команд. Около 14 тыс. леев, собранных в ходе турнира, интеллектуалы передали Национальному центру неотложной медицинской помощи. Кроме того, ассоциация при поддержке представительства Россотрудничества запустила седьмую игру виртуального квеста «Прогулки по городам России».

Благодаря тому что игры вышли в онлайн и границы стёрлись, в турнирах, затеянных кишинёвцами, принимают участие их сподвижники из стран ближнего и дальнего зарубежья. В недавнем состязании одновременно играли около 400 человек, до конца дошли сто команд. Большинство из них – семейные команды.

Одни в самоизоляции устают от своих домочадцев, а другие, как эти игроки, становятся ещё ближе друг к другу. Как же всё-таки, находясь с близкими в режиме 24/7, оставаться на позитиве? У Евгения Полякова на этот счёт есть проверенный рецепт: «Нужно убить в себе эгоиста, и тогда в каждой семье отношения станут просто идеальными».

Самоизоляция – сложное время, и люди переживают её по-разному: кто-то увеличил физическую активность, делая дома упражнения, занимаясь спортом или танцуя под музыку; кто-то открыл в себе ранее скрытые таланты – рисование, рукоделие, написание стихов, музыки; кто-то все свои силы направил на волонтёрскую деятельность – помощь малоимущим, больным, животным в приютах; а кто-то продолжил выполнять свои повседневные обязанности, чтобы оставаться в реальности. Всё проходит – и коронавирус пройдёт.

Мнение Руснак

Рокировка наставников

Самоизоляция поставила нас перед фактом: необходимо творчески подходить к своей жизни, не стоять на месте, находить выход из положения. В течение трёх месяцев мы боролись не только с опасностью заболеть, но и сами с собой. Семьи с сильным ядром ещё больше укрепились. Поэтому некоторые эксперты прогнозируют всплеск рождаемости – очередной бэби-бум. Семьи, в которых давно не было лада, развалятся. И самоизоляция здесь ни при чём.

Настоящий вызов самоизоляция предъявила учителям и педагогам вузов, которым пришлось обучаться на ходу: в среду было издано распоряжение всем оставаться дома, а уже в ближайший понедельник педагоги стали преподавать онлайн.

У одной преподавательницы владение компьютером исчерпывалось презентациями в powerpoint. Когда пришлось переходить на онлайн-обучение, она обратилась за помощью к одному из учеников. Мальчик рассказал по телефону, что надо делать, но у неё не получалось, тогда он шаг за шагом стал вводить педагога в курс дела. Когда она не понимала, мальчик советовал ей не нервничать, подбадривая словами, что у неё всё обязательно получится. Он повторял свои объяснения до тех пор, пока его наставница не поняла, как всё работает.

Позже, в разговоре со мной, педагог сказала, что получила наглядный урок того, как важно быть терпимым, ведь когда её ученики не понимали материал, она на них сердилась. А вот у 14-летнего подростка хватило терпения научить её тому, чего она не умела. Моя коллега пришла к выводу, что наши школьники разбираются в некоторых вещах лучше, чем взрослые, и бывают добрее, терпимее своих наставников.

Чем больше в преподавательской среде появится специалистов с такими мыслями, тем лучше пойдёт в Молдове процесс образования. Изоляция показала, что в этой сфере пора отказываться от старых практик, где учителя – начальники, а ученики – их подчинённые, и переходить к реальному сотрудничеству.

Многое, чему мы научились за эти 90 дней, нам пригодится. Давно мечтаю о развитии в Молдове вузовского дистанционного образования. Регламент такого формата обучения давно разработан, а вот утверждённая методология, согласно которой вузы могли бы работать, никак не появится. Быть может, после самоизоляции Министерство образования, наконец, разработает необходимые документы, в соответствии с которыми нам разрешат перейти на новый формат образования, не принятый пока в Молдове?

Светлана Руснак,

декан факультета социальных

и образовательных наук международного университета Молдовы ULIM

Татьяна СОЛОВЬЁВА